Inter ko, il colpaccio lo chiude il Milan: “Tutto fatto”

Altro che approdo a Milano in sponda nerazzurra, ad essersi portato avanti nelle trattative per un big di Serie A è infatti il Diavolo. C’è un annuncio che conferma il tutto

Inter e Milan, chi più e chi meno, nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva attueranno diversi cambiamenti alle rispettive rose, a partire dal proprio pacchetto arretrato. Già nelle scorse ore è stato infatti ufficializzato l’addio di Simon Kjaer al termine di questa stagione, centrale di difesa in scadenza ci contratto col Diavolo oltre che in forte età avanzata, mentre in casa nerazzurra continua intanto a tenere banco la situazione legata al futuro di Francesco Acerbi. E non solo.

Una delle priorità di Marotta e Ausilio è, non a caso, quella di ingaggiare un nuovo difensore centrale in vista della prossima stagione, complici anche le 32 candeline spente nel febbraio scorso da Stefan de Vrij. Eccezion fatta per Mavropanos, Smalling e Kim Min-Jae (un affare dalla difficilissima portata questo), è quello di Alessandro Buongiorno il nome che piace più di tutti dalle parti di Appiano per la retroguardia nerazzurra.

Ammontano a 30 i gettoni racimolati in quest’annata dal classe ’99, in attesa naturalmente dell’ultimo impegno di campionato che vedrà il Torino impegnato domenica pomeriggio alle ore 18:00 in mura nemiche proprio contro l’Atalanta, club a cui il giovane centrale made in Italy ha detto no all’ultimo soltanto nella passata estate restando così per almeno un’altra stagione a difesa dei colori granata. Diverso potrebbe essere invece in vista della prossima regular season, visto e considerato che è il Milan (secondo un volto della televisione italiana) il sodalizio che ha già portato a termine tutte le pratiche burocratiche volte all’acquisto del giovane prodotto del vivaio del Torino, prendendo così sul tempo anche la società di Viale della Liberazione.

De Maggio: “Buongiorno andrà al Milan. Quello che so è che è già tutto fatto”

“Da quel che mi risulta, Alessandro Buongiorno si trasferirà al Milan. È già tutto fatto“. Queste sono state le dichiarazioni rilasciate da Valter De Maggio, direttore di ‘Kiss Kiss Napoli’ che si è così espresso sul futuro del classe ’99 in un’intervista concessa a ‘Radio Goal’. Parole inequivocabili che fanno quindi alludere al passaggio del giovane prodotto del vivaio del Torino in rossonero, tutto questo nel giro di qualche mese di tempo.

Quel che è certo, intanto, è che il presidente Urbano Cairo non cederà il proprio Capitano per meno di 35-40 milioni di euro, a maggior ragione dopo la splendida stagione disputata dal numero 4 della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Ivan Juric, con Buongiorno che nel frattempo ha già messo a registro 3 gol e 1 assist in questa regular season. Era e resta l’Inter, intanto, l’altra società fortemente interessata all’acquisto del centrale 24enne, entrato ormai stabilmente nel giro della Nazionale Italiana di Calcio.