Soldi e due giocatori: la proposta folle per Lautaro

In casa Inter tiene banco il dibattito su Lautaro Martinez. Il rinnovo non è ancora arrivato e una squadra sarebbe pronta a presentare una offerta folle.

Se da un lato la vicenda societaria si può ormai dire chiusa, dall’altro in casa Inter continua a tenere banco il futuro di Lautaro. La trattativa per il rinnovo prosegue, ma restano ancora diverse cose da definire. A partire dalla cifra economica. Il giocatore chiede intorno ai 10 milioni di euro, i nerazzurri sono fermi a 8. Una distanza non semplice da colmare.

La situazione Lautaro viene seguita con attenzione da diversi club e uno di questi potrebbe ragionare sulla possibilità di presentare una proposta importante. Naturalmente l’Inter non si siederà al tavolo se ci saranno possibilità di trovare l’accordo con il rinnovo. Quindi qualsiasi eventuale trattativa con le squadre interessate al calciatore sarà intavolata solamente dopo la fumata nera con il proprio capitano.

Calciomercato: offerta folle per Lautaro, i dettagli

Il futuro di Lautaro Martinez all’Inter ad oggi resta in dubbio. La trattativa per il rinnovo non è andata a buon fine (almeno per il momento) e a breve molti vecchi estimatori dell’argentino possono sondare il terreno. Il contratto del capitano nerazzurro scadrà nel 2026 quindi ci sarebbe tutto il tempo per trovare l’intesa sul prolungamento. Il club, però, potrebbe decidere di non correre l rischio di arrivare ad un anno alla fine dell’accordo e, quindi, senza fumata bianca non è da escludere una sua cessione in estate.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Atletico Madrid potrebbe decidere di tornare con forza sul vecchio obiettivo. Lautaro fu vicinissimo nel 2018 ai Colchoneros (fece anche le visite mediche ndr). Poi l’Inter si inserì e sbaragliò la concorrenza. Ora l’Atletico ripensa all’argentino e potrebbe mettere sul piatto una proposta economica con due contropartite come Morata e il laterale destro ex Udinese Molina.

In caso di una offerta simile, la risposta dell’Inter sarebbe assolutamente negativa. Naturalmente da parte dei nerazzurri c’è la speranza di rinnovare e non sedersi ad un tavolo per trattare la cessione del proprio capitano.

Inter: settimane decisive per il rinnovo di Lautaro

Le prossime si annunciano settimane importanti per il rinnovo di Lautaro. Come spiegato in precedenza, ballano circa due milioni tra domanda e offerta. Decisivo potrebbe essere l’intervento di Oaktree. Se il calciatore non abbasserà le pretese, toccherà al fondo americano decidere se accettare di alzare l’offerta oppure rimanere fermi sulla cifra proposta nella prima fase della trattativa.

La speranza da parte dei tifosi è che si possa arrivare ad un accordo per non perdere il proprio capitano. Ma la situazione è in continua evoluzione che, al momento, non è da escludere nulla.