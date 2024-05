Inter, se ne va in Arabia: 10 milioni a stagione

Il futuro del centrocampista, propostosi ai nerazzurri nelle settimane scorse, non sarà più in Serie A come si pensava inizialmente bensì da tutt’altra parte

Un calciatore è pronto a dire addio all’Italia dopo aver trascorso cinque lunghe stagioni in questa stessa terra, quattro nel campionato di Serie A e una di queste in quello cadetto.

Il nome è quello di Nahitan Nandez, che ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Cagliari proprio nella serata di giovedì, momento in cui i rossoblù si son dovuti arrendere sul più bello per 2-3 sotto i colpi della Fiorentina. E’, ad ogni modo, una sconfitta indolore quella rimediata dalla formazione sarda, vista la salvezza conquistata con una giornata d’anticipo.

Ammontano a 33 le presenze totalizzate in questo campionato dall’ex Boca Juniors, con all’attivo 2 gol e 3 assist. Proprio Nandez si è proposto nelle settimane scorse ai nerazzurri tramite il contributo del proprio agente. Uno scenario, questo, che ha trovato il no immediato del DS Piero Ausilio, proprio in virtù di quanto avvenuto in passato tra le due parti.

Nel corso delle passate stagioni era stato proprio Pablo Bentancour, rappresentante dell’attuale numero 8 del club attualmente presieduto da Tommaso Giulini, ad aver parlato di una “trattativa in corso” col club meneghino. Da lì ne susseguì una secca e pronta smentita da parte di Beppe Marotta, attuale Amministratore Delegato della società di Viale della Liberazione che replicò duramente alle parole dell’intermediario del centrocampista uruguagio.

Nonostante il no maturato da parte della squadra neo Campione d’Italia, Nandez può ugualmente permettersi di sorridere, visto e considerato che il 28enne nativo di Punta del Este ha già raggiunto un accordo con l’Al-Qadsiah per il suo trasferimento a titolo prettamente gratuito in Arabia Saudita a partire da inizio luglio.

Altro che Inter o Roma, Nandez sarà un nuovo giocatore dell’Al-Qadsiah: accordo già raggiunto

Il futuro di Nahitan Nandez non sarà né a Milano e neppure in Italia. Il calciatore ha infatti raggiunto un’intesa verbale con l’Al-Qadsiah, club militante quest’oggi nel campionato di Saudi Pro League.

Il centrocampista uruguagio è pronto ad accasarsi in estate alla società saudita grazie a un accordo triennale dal quale finirà per percepire 10 milioni di euro netti a stagione. La notizia rimbalzata fuori nei giorni scorsi era quella che Nandez avesse già raggiunto un’intesa verbale con la Roma per il suo trasferimento in giallorosso a partire da inizio luglio. In realtà, però, il futuro del classe ’95 sarà all’estero e non più in Italia come si pensava inizialmente.