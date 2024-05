Si è offerto all’Inter: operazione a zero, nome a sorpresa

Nuove riflessioni in corso in casa nerazzurra per la corsia di destra, visto il sempre più probabile addio di Dumfries a fine stagione

Denzel Dumfries e l’Inter, in caso di mancato accordo per il rinnovo, finiranno per dirsi addio nel corso della prossima estate e quindi ad un anno dalla scadenza del contratto dell’olandese, legato al club meneghino sino a giugno 2025.

Al momento, l’ipotesi più quotata resta quella dell’addio, vista e considerata la distanza di 1 milione di euro che vi è tra la richiesta del calciatore e l’offerta posta sul tavolo dall’intera dirigenza nerazzurra. Quelli di Wan-Bissaka, Kayode, Dedic e per finire Holm i nomi che nel frattempo hanno trovato posto sul taccuino di Marotta e Ausilio, duo che in passato aveva rivolto massima attenzione su Nahitan Nandez a detta del rappresentante dell’uruguagio. A distanza di un po’ di tempo, ad essersi fatto avanti è proprio l’entourage del classe ’95, in scadenza col Cagliari e dunque chiamato a dare il proprio addio alla Sardegna a fine stagione.

Nandez ci riprova con l’Inter: l’ex Boca si è proposto tramite agenti, muro dei nerazzurri nel frattempo

Proprio come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, Nahitan Nandez ha il forte desiderio di provare a diventare un calciatore dell’Inter, tanto da essersi proposto tramite agenti agli stessi nerazzurri. Il centrocampista uruguaiano sarà infatti libero di accasarsi a parametro zero ad un qualsiasi club in estate, proprio per via della sua decisione di non estendere la durata del proprio matrimonio col Cagliari.

La squadra neo Campione d’Italia, nel frattempo, è rimasta fredda davanti a questa ipotesi, anche e soprattutto per via di quanto accaduto in passato con l’agente Bentancour, rappresentante del classe ’95 che aveva parlato di una “trattativa in corso” col club meneghino. Da lì ne susseguì una pronta e secca smentita da parte di Beppe Marotta, attuale Amministratore Delegato della società di Viale della Liberazione che replicò duramente alle parole dell’intermediario dell’ex Boca Juniors.

A dir poco pessimo, quindi, il feeling che vi è tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage dell’attuale numero 8 della formazione sarda, che in realtà non s’ha neppure da considerarsi un laterale puro. Ciò sta a significare che al 90% i nerazzurri non punteranno su Nandez. Ammontano a 31, per il resto, i gettoni racimolati in questo campionato dal 28enne nativo di Punta del Este, con all’attivo 2 gol e altrettanti assist in questa stessa competizione.