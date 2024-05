È il sogno dell’Inter: 155 milioni di euro

La squadra di Simone Inzaghi, proclamatasi Campione d’Italia in questa stagione, è pronta a prendere parte alla prossima edizione di Champions League

La massima competizione europea, a partire dalla prossima annata calcistica, assumerà un formato del tutto nuovo. Di fatto, non saranno più 32 le squadre partecipanti a questa stessa manifestazione bensì 36, con la differenza che non vi saranno più otto raggruppamenti (ciascuno composto da quattro squadre) com’era soltanto fino a qualche mese fa.

A tal proposito, è l’Inter uno di quei club che prenderà parte alla prossima edizione di Champions League, competizione in cui i nerazzurri sono stato ad un passo dal proclamarsi campioni già nella scorsa regular season, con Lautaro e compagni che furono costretti ad arrendersi per 1-0 sotto i colpi del Manchester City. La sensazione avuta quest’anno, era quella che la squadra di Simone Inzaghi potesse arrivare fino in fondo anche in quest’annata, complice naturalmente la straordinaria cavalcata compiuta in campionato dal Club di Viale della Liberazione. Così non è stato però, con la squadra neo Campione d’Italia che è pronta a riprovarci già nella prossima stagione.

Quel che è doveroso sapere, è che a partire dalla prossima edizione, la vincitrice di questa stessa manifestazione può finire per incassare una cifra complessiva sui 150-155 milioni di euro. Un bottino, questo, su cui il club meneghino spera naturalmente di arrivare a mettere le mani, anche e soprattutto in virtù delle problematiche riscontrate a livello economico in questi ultimi anni. Quel che è certo, intanto, è che i nerazzurri accoglieranno nelle proprie casse 53 milioni di euro per essere riusciti a strappare il pass per la Champions che verrà.

Stesso e identico tipo di discorso anche per la Juventus, che intascherà la stessa somma di denaro. Cifre leggermente inferiori per Atalanta e Milan, che incasseranno invece 49 e 46 milioni. Più distante il Bologna, sodalizio che vedrà comunque garantirsi 27 milioni di euro, senza però dimenticare la Roma, club che nel caso in cui dovesse riuscire a prendere parte alla massima competizione europea finirà per intascare 55 milioni.