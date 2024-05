Marotta: “Oaktree ci dà garanzie. Rinnovo Lautaro? Ecco il problema”

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima di Verona-Inter, match valevole per la 38esima nonché ultima giornata di Serie A

“Devo ringraziare a nomi di tutti gli interisti la famiglia Zhang, per gli investimenti profusi e per avere contribuito alla conquista di sette trofei. Spero che Steven possa seguire le nostre avventure”. Marotta ‘congeda’ Zhang prima di Verona-Inter, l’ultima partita della stagione e la prima di Oaktree da proprietario del club: “Do il benvenuto a questo fondo nuovo, che ci dà garanzie. Vuole dare sostenibilità e continuità, il fatto che abbiano già confermato il management è molto importante. Le idee sono molto chiare, non è un fondo da toccata e fuga: vogliono rispettando la storia di questo glorioso club”, aggiunge l’Ad nerazzurro a ‘Dazn’.

Inevitabile la domanda su Lautaro, a cui Marotta risponde in marottese non nascondendo però quale è il vero problema, ossia la richiesta elevata dell’argentino: “Se il problema è l’ingaggio? Be’ in questi casi sì (ride, ndr)… Abbiamo dovuto rallentare nei tempi per via delll’avvicendamento delle proprietà, però i presupposti sono assolutamente ottimisti e confortanti. Alla base vi è una grandissima volontà di continuare, e questo è un principio che salvaguarda ogni tipo di negoziazione”.