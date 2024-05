Deciso l’erede di Inzaghi: è un grande milanista, “sarà tra i migliori”

De Zerbi indicato come erede ottimale di Inzaghi in futuro al momento del suo addio alla guida dell’Inter, per Biasin non c’è soluzione migliore: “Grande stratega”

I risultati raggiunti in stagione dall’Inter e culminati con il conseguimento del titolo di Campione d’Italia e la vittoria della Supercoppa Italiana hanno elevato Simone Inzaghi all’apice della sua carriera da allenatore.

Un traguardo che aveva inseguito per diversi anni alla guida della Lazio ma mai raggiunti per una manciata di punti e di vedute comuni, qualcosa che aveva soltanto sognato ma che infine ha ripagato sul campo. Merito del suo approccio tattico e delle risposte dei suoi protagonisti, uniti nell’impresa di riportare alla Milano nerazzurra un titolo dal peso specifico di due stelle ricucite.

Indubbiamente il futuro del tecnico piacentino alla guida dell’Inter resterà saldo e privo di alcun tipo di speculazioni. Da parte sua e della dirigenza, ma anche della nuova società ereditaria delle quote di Steven Zhang, resta infatti la piena volontà di continuare ancora insieme un percorso praticamente appena iniziato. Si prospettano dunque altri anni di successi e traguardi all’insegna del perfezionamento di meccanismi ancora da limare, con l’obiettivo di proiettare il club fra le big assolute d’Europa. Ma in un futuro ipotetico e molto lontano, laddove Inzaghi non dovesse essere più il responsabile tecnico dell’Inter, il giornalista Fabrizio Biasin avrebbe già le idee chiare su chi potrebbe farne le veci.

L’Inter di De Zerbi nel futuro ipotetico di Biasin: “Nulla è improvvisato”

La squadra nerazzurra non andrebbe infatti lasciata nelle mani del primo passante ma di una figura che ha dimostrato negli ultimi anni una predisposizione alla cura meticolosa del gioco strategico, perfezionata sin dai suoi momenti al Sassuolo prima del passaggio definitivo al Brighton in Premier League.

Trattasi di Roberto De Zerbi, accostato persino al Bayern Monaco nelle ultime settimane dopo l’annuncio della separazione del club bavarese da Thomas Tuchel. “Ero un giovane cronista e lui era mister a Sassuolo, gli avevo chiesto se potessi fare un’intervista e mi ha invitato a casa sua. Fra i suoi collaboratori in squadra c’erano persino un filosofo ed un matematico, nulla era lasciato al caso. Ecco perché sceglierei lui, è senza dubbio fra i migliori“, ha raccontato Biasin nell’intervista di ‘MowMag’.