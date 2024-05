Pronto a chiudere per Rabiot: Marotta pazzesco, i dettagli

Stuzzica concretamente l’idea Rabiot ma bisogna attendere i risvolti sul rinnovo con la Juventus, Marotta potrebbe piazzare il colpo a sorpresa in caso di fallimento bianconero

Nelle settimane conclusive della stagione sportiva in cui l’Inter ha strappato con merito il titolo di campione, la progettazione dell’anno che verrà non arresta la propria corsa nonostante i cambiamenti a livello societario avvenuti a seguito della dipartita di Steven Zhang e l’inserimento forzato del fondo Oaktree.

Stando alle conferme lanciate dai suoi rappresentanti, il colosso finanziario statunitense ha intenzione di far rialzare la testa all’economica del club e non vuol lasciarlo allo sbaraglio, fiutando un potenziale nuovo affare nel prossimo futuro che possa portare nelle casse introiti rilevanti.

Nel frattempo però serve operare con estrema cautela per non incorrere in spese oltremodo fuori portata e le prime due mosse della campagna trasferimenti dell’imminente sessione estiva di mercato riflettono ancora una volta l’idea di salvaguardia dei bilanci. Da una parte Medhi Taremi in uscita dal Porto, dall’altra Piotr Zielinski in ugual modo dal Napoli. Ma potrebbe non finire lì. Perché oltre ai discorsi sulla riconferma del prestito di Emil Audero per temporeggiare sulle scarse chance d’acquisto di Bento dall’Athletico Paranaense, l’Inter potrebbe dare una ritoccata al reparto difensivo e sbrogliare un’ulteriore matassa a centrocampo. Quest’ultima appare particolarmente intricata al momento, ma bisognerà attendere qualche altro giorno.

Rabiot-Juve, priorità rinnovo ma Marotta fiuta l’affare a zero

Tutto ruota infatti attorno alla figura di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese piace molto a Giuseppe Marotta, secondo quanto carpito da ‘SportMediaset’ e ci sarebbe volontà di portarlo in nerazzurro a patto che si compia la rottura con la Juventus.

Tale scenario appare ancora lontano dalla concretizzazione, visto che lo stesso direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli preferirebbe evitarlo del tutto: a Torino si studia una soluzione per blindare Rabiot il prima possibile, magari prima dell’avvio del Campionato Europeo in Germania. La palla della trattativa potrebbe passare nelle mani della mamma Veronique la quale gestisce da tempo gli affari del figlio, nella speranza – fronte Juventus – che la famiglia Rabiot non alzi troppo le pretese economiche. Di pari passo la presa di posizione in panchina di Thiago Motta potrebbe slanciare il rinnovo per i precedenti rapporti intercorsi fra i due al PSG, ma è presto detto: Marotta resta vigile per l’affondo a sorpresa.

Intanto l’amministratore delegato nerazzurro ha fatto il punto sull’arrivo di Oaktree e sulle pressioni per il rinnovo di un altro elemento stellare del calcio di Serie A, il capitano Lautaro Martinez: “Non siamo preoccupati, mostra attaccamento al club”, ha raccontato ai media all’uscita dell’evento presso il Palazzo della Regione Lombardia.