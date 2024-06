Scambio a sorpresa con la Juve: conferme su Chiesa

L’esterno d’attacco bianconero, in scadenza nel 2025, potrebbe finire per lasciare Torino già in estate

Potrebbero finire per separarsi tra soli pochi mesi le strade di Federico Chiesa e quella della Juventus, club al quale il classe ’97 è legato a mezzo di un accordo che scadrà tra poco più di un anno.

Ammontano a 10 le reti realizzate in stagione dall’ex Fiorentina, finito nel frattempo sotto la lente d’ingrandimento di Roma, Milan e Napoli. Proprio nella formazione partenopea milita Giovanni Di Lorenzo, profilo accostato nelle scorse settimane sia all’Inter che alla stessa Vecchia Signora. Di fatto, facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, proprio la terza e la decima forza del campionato di Serie A starebbero pensando di dar vita a un sorprendente scambio, in cui finirebbero per trovarsi coinvolti proprio l’attuale Capitano degli azzurri e il numero 7 bianconero.

Napoli e Juve pensano allo scambio Di Lorenzo-Chiesa più soldi: di mezzo c’è anche l’Inter

Giovanni Di Lorenzo in cambio di Federico Chiesa, più soldi in favore della Juventus naturalmente, visto e considerato che il classe ’97 ha una valutazione che vale più del doppio rispetto a quella dell’ex Empoli.

E’ questa l’eventuale operazione di mercato che starebbero pensando di intavolare il Napoli e la formazione piemontese, che proprio come l’Inter è finita per essere accostata al laterale 30enne in queste ultime settimane di tempo, complice naturalmente il divorzio che ben presto si consumerà tra il Capitano azzurro e i Campioni d’Italia uscenti, proprio come raccontato negli scorsi giorni dal procuratore del classe ’93, Mario Giuffredi.