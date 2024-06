Telefonata all’Inter, il Real accetta il prestito

Ipotesi prestito di Arda Guler dal Real Madrid a disposizione delle big europee, l’Inter potrebbe non essere interessata ma spunta la pista Milan con l’affare simil-Brahim Diaz

I ‘Blancos’ di Carlo Ancelotti hanno fatto centro per la quindicesima volta nella loro centenaria storia sul bersaglio della finale di Champions League, facendo decadere al termine di una prestazione camaleontica tutte le chance di un Borussia Dortmund pericoloso, almeno nel corso della prima metà di gioco.

La partita ha fatto oltretutto emozionare per due contemporanei addii di un certo peso specifico, ovvero quelli di Marco Reus e Toni Kroos, mentre ha lasciato spazio all’esplosione della qualità di Vinicius Jr per la svolta decisiva. Al contrario, non hanno preso parte all’azione altri giovani protagonisti come Fran Garcia e l’ex rossonero Brahim Diaz, oltre alla stella nascente turca Arda Guler.

Tale scelta sembrerebbe esser stata motivata dalla pianificazione di una partita che ammetteva per lo più calciatori di esperienza, per far fronte alle difficoltà che una qualunque finale di Champions potrebbe riservare. E con l’arrivo di Kylian Mbappé previsto già nelle prossime settimane il Real si conferma ancora tra le maggiori forze internazionali in voga, ma potrebbe chiudere lo spazio a chi come Guler desidererebbe entrare sempre più in profondità nelle gerarchie di Ancelotti.

Guler in prestito? Ipotesi Serie A col benestare di Florentino Perez

Sebbene il tecnico italiano stimi il giovane turco e sia intrigato dalle sue caratteristiche, è comprensibile che possa accogliere un’eventuale richiesta di prestito per permettere al calciatore di completare il suo percorso di crescita altrove. Per Arda Guler si tratterebbe di un’occasione non da poco e in linea con quanto mostrato nel campionato de La Liga, potrebbe esser proposto soltanto a club di una certa caratura.

Comprese anche le big di Serie A, come Inter e Milan. Non si esclude nessuna possibilità o destinazione. Eppure per i neo Campioni d’Italia nerazzurri potrebbe non esserci un posto di rilievo per un talento simile, vista la completezza di organico e la mancanza di volontà da parte della dirigenza di promuovere affari in prestito secco.

Al contrario, l’opzione potrebbe favorire l’affondo del Milan che aveva già raggiunto un accordo in passato con il Real Madrid per Brahim Diaz sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto. In tal caso il prezzo fluttuerebbe alle stelle, ma è verosimile che Florentino Perez non abbia comunque voglia di lasciarsi sfuggire Guler tanto facilmente.