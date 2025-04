Inter, 3 big match gratis ad aprile: puoi vederli qui senza abbonamento

Sono otto i match che attendono l’Inter ad aprile tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Tre di questi si possono vedere gratuitamente senza la necessità di un abbonamento

Archiviata la vittoria contro l’Udinese che ha consentito ai nerazzurri di consolidare il primato in vetta alla classifica di Serie A, ora comincia il tour de force di impegni ad aprile per l’Inter con otto sfide decisive su tre fronti.

Si comincia oggi con l’andata della semifinale di Coppa Italia in “trasferta” contro il Milan. Quella odierna sarà la quarta sfida stagionale con i rossoneri, finora imbattuti con due vittorie e un pareggio tra campionato e finale di Supercoppa Italiana. Sabato 5 aprile, alle 18, in un turno potenzialmente favorevole per l’Inter con il Napoli impegnato a Bologna, i nerazzurri saranno ospiti del Parma al Tardini.

Un anticipo necessario per l’andata del quarto di finale di Champions contro il Bayern, in programma mercoledì 8 aprile alle 21. A seguire, seconda sfida consecutiva di sabato, alle 18, con il Cagliari a San Siro il 12 aprile. Il confronto con i sardi precede il ritorno contro il Bayern Monaco, ospite dei nerazzurri mercoledì 16 aprile alle 21.

Il mese di aprile si concluderà poi con altri tre incontri ravvicinati di notevole importanza per l’Inter. La Domenica di Pasqua alle 18, big match della 33.a giornata di Serie A a Bologna. A seguire, mercoledì 23 alle 21, il ritorno della semifinale di Coppa Italia con il Milan e, per concludere, nel weekend del 26-27 aprile, sfida casalinga con un’altra big del campionato ovvero la Roma.

Inter, tre partite gratis ad aprile: ecco quali sono e dove vederle

Tranne che per quella contro la Roma, di tutte le partite citate dell’Inter ad aprile si conosce già la programmazione televisiva/streaming. Tre di esse si possono vedere gratuitamente senza la necessità di un abbonamento. Anzitutto, i due Derby di Coppa Italia che saranno trasmessi in diretta tv, in chiaro, su Canale 5 e in streaming, gratuitamente, sul sito di sportmediaset o su Infinity.

La grande opportunità per i tifosi nerazzurri (e non solo) è quella di vedere gratis anche il match di ritorno del quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma a San Sirto mercoledì 16 aprile alle 21.

La partita sarà trasmessa in esclusiva, in streaming, su Amazon Prime Video e non su Sky che, invece, coprirà il match di andata. Ebbene, chi non possiede un abbonamento a Prime Video può attivarlo in qualsiasi momento ad aprile, sfruttando la promozione che vi dà l’opportunità di godere di un mese di visione gratuita di tutti i contenuti della piattaforma che, oltre alle sfide di Champions, ha un vasto catalogo di film e serie tv in esclusiva.

Per attivare il mese gratis dovete registrarvi sul sito primevideo.com. In seguito, potete decidere se abbonarvi a Prime con due modalità ovvero con ticket mensile e possibilità di disdetta oppure con un abbonamento annuale da pagare in un’unica soluzione. Oltre ai dati necessari per la sottoscrizione, vi verrà chiesto l’inserimento di un metodo di pagamento consentito per l’attivazione dell’abbonamento scelto. Tutto molto semplice e immediato. Potete vedere Prime Video da sito sul pc oppure tramite l’app disponibile per smart tv e dispositivi mobili.

Di seguito la programmazione tv e streaming delle partite dell’Inter ad aprile:

Mercoledì 2 aprile, ore 21: Milan-Inter (Coppa Italia) | Canale 5, sportmediaset.com, Infinity

Sabato 5 aprile, ore 18: Parma-Inter | Dazn – Dazn1

Martedì 8 aprile, ore 21: Bayern Monaco-Inter | Sky Sport esclusiva

Sabato 12 aprile, ore 18: Inter-Cagliari | Dazn – Dazn1

Mercoledì 16 aprile, ore 21: Inter-Bayern Monaco | Amazon Prime Video esclusiva

Domenica 20 aprile, ore 18: Bologna-Inter | Dazn – Sky Sport

Mercoledì 23 aprile, ore 21: Inter-Milan (Coppa Italia) | Canale 5, sportmediaset, Infinity

Per il match contro la Roma, previsto nel weekend del 26 e del 27 aprile, devono ancora essere definiti orario e programmazione televisiva.