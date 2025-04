Grave annuncio sull’Inter: “Scudetto a un club fallito”

Si riaccende il dibattito: le parole del presidente acuiscono e riattualizzano i vecchi attriti fra i club e i supporter

Nel corso di un convegno all’università LUISS di Roma, il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a criticare duramente il sistema calcio, puntando il dito contro alcune squadre di Serie A. Senza fare nomi (li ha fatti in altre occasioni), il patron dei biancocelesti ha sostenuto che molte squadre in lotta per i primi posti in Serie A non avrebbero i requisiti economici per iscriversi al campionato.

Ovviamente, Lotito si riferiva all’Inter. E queste sue parole hanno avuto profonda eco sui social. Il presidente della Lazio ha sottolineato l’esistenza di un problema. A suo giudizio la Lega favorirebbe le società in evidente difficoltà con elevatissimi debiti, fino a 600-700 milioni di euro. Club tecnicamente falliti ma che riescono comunque a vincere il campionato. Secondo Lotito manc il coraggio di prendere delle decisioni drastiche ma giuste per garantire la sostenibilità economica del calcio italiano.

Oltre che sui social, si è discusso delle dichiarazioni di Lotito anche su Netweek Calcio Show. Il programma ha messo in scena un dibattito assai acceso. Da un lato, il giornalista Michele Borrelli ha provato a difendere l’Inter, parlando di accuse infondate da parte di Lotito: difeso l’Inter: “Dal punto di vista del bilancio e da quello legale, non c’è niente, visto che la UEFA fa controlli che sono anche più severi di quelli in Serie A. L’Inter ha tutte le carte a posto e anzi Conte se n’è andato proprio perché in regime di settlement agreement dovevano rientrare di 245 milioni dopo l’anno dello Scudetto e non c’erano i 100 milioni di incassi da stadio a causa del Covid”.

Oppini contro l’Inter: “Tecnicamente è un fallimento!“

Francesco Oppini, noto tifoso juventino, infiammandosi, ha accusato gravemente l’Inter: “Quello dell’Inter è tecnicamente un fallimento e lo hanno spiegato personaggi della finanza. L’Inter è un’azienda tecnicamente fallita, lo spiegano benissimo, senza dire che ha rubato”.

Borrelli, dichiarandosi giornalista professionista e ribadendo di aver studiato il bilancio tutti gli anni, ha a questo punto ribadito che l’Inter “non è assolutamente fallita”. Offeso dalla critica ad personam, Oppini gli ha risposto di preferire ascoltare i giornalisti esperti in finanza e non quelli specializzati in sport. “Quindi Lotito, che è un imprenditore e fa i miliardi, si inventa le cose?”, ha continuato l’ex concorrente del GF VIP. “Perché avrebbe detto che hanno dato lo scudetto a un club che è fallito? Regole? Vanno contestualizzate”.

Borrelli, nervoso, ha accusato Oppini di replicare con inesattezze. “Mi occupo di calcio e leggo i bilanci. Stai dicendo cose gravi senza sapere quello che dici. C’è un bond che ha scadenza 2027, tutte le società hanno debiti ma per essere tecnicamente falliti vorrebbe dire che il debito è scaduto”.

Ancora un pezzo della discussione tra l’Interista Borrelli e lo Juventino Oppini e l’Opinionista Brambati. Lotito dice che l’Inter ha vinto lo scudetto pieno di debiti è vero? E” vero è vero. Da: Hari Seldon Extra. pic.twitter.com/q7HeCodqKU — MarcoCentoni (@MarcoCento38849) March 31, 2025

Nonostante questa precisazione, Francesco Oppini ha continuato a insistere sulla posizione già espressa: “L’Inter è tecnicamente fallita e il concetto è stato spiegato benissimo più volte”.

Oppini è dunque fra coloro che sostengono lo sfogo di Lotito. Sì, Lotito, il presidente che nel 2005 spalmò in più di vent’anni 140 milioni di debiti della società verso il fisco e nel 2023, da parlamentare, ha assistito alla rottamazione della cartella esattoriale del debito non ancora saldato.