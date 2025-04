Calciomercato Inter, l’affare sta sfumando: costi troppo alti

In casa Inter può arrivare la frenata per il gioiello che ad oggi costa davvero troppo: così il sogno di Marotta può sfumare

Tra campo e calciomercato prosegue la più che positiva stagione dell’Inter di Simone Inzaghi. Da un lato lo Scudetto che si avvicina col passare delle settimane, senza dimenticare la doppia sfida ai quarti di Champions League contro il Bayern Monaco.

Il focus seppur sottotraccia, al momento si chiama mercato. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno configurando quella che sarà la rosa da consegnare in estate a Simone Inzaghi: in vista della stagione 2025/26 sono previsti innumerevoli cambiamenti. Dai potenziali addii, su tutti quello di de Vrij a zero.

Ma anche le voci che continuano a riguardare una possibile partenza di Frattesi a centrocampo, senza dimentica l’ormai arcinota rivoluzione che avverrà in attacco con Correa, Arnautovic e forse pure Taremi pronti a cambiare aria. Nulla è deciso ma, intanto, c’è un sogno di mercato che sta per svanire.

Inter, che batosta: così salta tutto

In entrata Marotta si affiderà, in parte, agli introiti derivanti dagli addii. Bisognerà ponderare bene dove e come intervenire, visto che il budget a disposizione non sarà faraonico: ad ogni modo le idee non mancano anche se il presidente dell’Inter rischia di dover dire addio ad un colpo sognato segretamente da mesi a questa parte.

Si tratta di Alejandro Balde, terzino sinistro di proprietà del Barcellona che l’Inter ha attenzionato con cura negli ultimi tempi. Il nazionale spagnolo sta vivendo una grande stagione, con la squadra di Hansi Flick. 39 presenze tra campionato e coppe, 1 gol e ben 8 assist. Numeri impressionati per un laterale comunque ancora molto giovane: Balde è un classe 2003 e compirà 22 anni solo il prossimo 18 ottobre.

Novità sul suo futuro, nelle scorse ore, le ha lanciate ‘Elnacional.cat’ che ha sottolineato come sia effettivamente in arrivo un’offerta importantissima che potrebbe portare il terzino non solo lontano dal club di Laporta ma anche e soprattutto dalla Liga. A certe condizioni la società di Oaktree non sembra avere alcuna possibilità: l’ultima proposta è clamorosa.

Offerta monstre: l’Inter non ha scelta

Sembrerebbe poter essere quella legata al Manchester United la pista più calda per il futuro di Alejandro Balde, lontano dal club blaugrana. I ‘Red Devils’, secondo quanto riportato, avrebbero in mente una proposta indecente al calciatore.

Uno stipendio da ben 12 milioni di euro all’anno, lontanissimo dall’attuale salario garantito dal Barcellona al giovane prodigio. Balde, al di là della proposta inglese, ad oggi vuole pensare solo ai catalani. Con Flick si trova benissimo, è cresciuto molto: in estate si ragionerà però inevitabilmente sul suo futuro. E non è da escludere un divorzio a suon di milioni.

Il Barcellona farà di tutto per trovare un nuovo accordo con Balde, blindandolo ben oltre il 30 giugno 2028, ad oggi la scadenza contrattuale del terzino. E soprattutto cercare di adeguare lo stipendio che in questo momento è tra i più bassi della rosa: appena 800mila euro a stagione. Decisamente troppo poco visto il suo apporto alla causa blaugrana.