De Zerbi in pole se parte Inzaghi: il tecnico non arriverebbe da solo all’Inter

Nuovi rumors di mercato sulla panchina nerazzurra. L’allenatore del Marsiglia sarebbe il preferito di Marotta in caso di addio a Inzaghi

Iniziano gli ultimi due mesi di una stagione davvero piena di impegni per l’Inter. Da qui a fine maggio ci saranno da giocare le ultime otto partite di Serie A, almeno due (ma si spera tre) di Coppa Italia e da un minimo di due a un massimo di cinque in Champions League.

Senza dimenticare l’appendice di giugno negli Stati Uniti, quando gli uomini di Simone Inzaghi saranno impegnati nella prima edizione del nuovo Mondiale per Club. Con in mezzo una prima finestra di calciomercato di una decina di giorni per permettere alle società di rinforzarsi e, soprattutto, di rinnovare i contratti in scadenza e valutare se riscattare i calciatori in prestito. E poi c’è il discorso allenatori: da capire quante delle trentadue squadre partecipanti si presenteranno con lo stesso tecnico e quante opereranno un cambio in panchina.

L’Inter da questo punto di vista sembra abbastanza tranquilla: da un lato il presidente Marotta ha annunciato che il rinnovo di Inzaghi è una semplice formalità, dall’altro il ‘Demone di Piacenza’, come è stato ribattezzato dai tifosi, ha detto di trovarsi bene a Milano. Eppure c’è chi continua ad affermare che potrebbe non essere confermato se non vincesse alcun trofeo o andarsene lui se dovesse conquistare il Triplete. Ci sarebbe già anche il nome del sostituto: Roberto De Zerbi.

Calciomercato Inter, De Zerbi da Marsiglia con Balerdi: gli scenari dalla Francia

Il 45enne tecnico bresciano sta facendo bene alla guida del Marsiglia, sempre tenuto in zona Champions, sebbene le tre sconfitte consecutive in Ligue 1 siano costate il secondo posto in classifica dietro l’inarrivabile Paris Saint-Germain.

De Zerbi gode della stima della dirigenza interista e gradirebbe tornare in Italia visti le recenti polemiche con gli arbitri francesi. Peraltro potrebbe sbarcare a Milano in buona compagnia: dall’OM, infatti, proverebbe a portare con sé Leonardo Balerdi. Si tratta di un difensore centrale argentino classe 1999, con passaporto italiano, nonché capitano della squadra.

Viste le sue caratteristiche, sarebbe il sostituto ideale di Acerbi e De Vrij come perno centrale tra i due braccetti della difesa a tre. Il suo nome è stato spesso accostato ai club di Serie A, di recente in modo particolare alla Roma. Ad ogni modo, per adesso, si tratta di poco più che fantamercato: l’Inter e il suo allenatore Inzaghi sono concentrati sugli obiettivi di questo durissimo finale di stagione.