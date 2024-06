Bastoni sorpassa Bremer: blitz da 60 milioni

Bastoni a sorpresa potrebbe lasciare l’Inter. Un club è pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per far traballare i nerazzurri.

Tra gli artefici di queste ultime stagioni dell’Inter c’è sicuramente Alessandro Bastoni. Il centrale difensivo si è trovato alla perfezione nel 3-5-2 di Inzaghi e le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate alle big. Nelle scorse sessioni di calciomercato il giocatore è stato più volte accostato a molte squadre, ma la volontà del giocatore e della stessa società nerazzurra hanno permesso di continuare il rapporto.

Le intenzioni non sono assolutamente cambiate, ma la situazione finanziaria del club è diversa e non possiamo escludere una cessione in caso di offerta importante. E già nei prossimi giorni un club potrebbe bussare alla porta di Marotta con 60 milioni di euro.

Parliamo di una proposta non irrinunciabile, ma che potrebbe iniziare ad aprire delle riflessioni sulla possibilità di privarsi di uno dei calciatori simbolo di questa inter.

Calciomercato Inter: un club irrompe su Bastoni, pronta l’offerta

Alessandro Bastoni è uno dei perni fondamentali di questa Inter. Il centrale è assolutamente chiave per come Inzaghi interpreta il suo 3-5-2 e l’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di non lasciarlo partire. La situazione economica del club, però, non è assolutamente florida e questo potrebbe aprire anche a scenari mai presi in considerazione in questo momento. Per il momento l’ipotesi è molto remota, ma il calciomercato estivo è lungo e non possiamo escludere nulla.

Secondo quanto riferito da TeamTalk, nei prossimi giorni alla porta di Marotta per Bastoni potrebbe bussare il Manchester United. Il club inglese sembra aver scelto il difensore dell’Inter come primo rinforzo difensivo (superata la concorrenza di Bremer) e sarebbe intenzionata a mettere sul piatto una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Una proposta che potrebbe portare i nerazzurri ad aprire delle riflessioni sulla possibile partenza del centrale.

La speranza di Bastoni è l’offerta venga rispedita al mittente perché la sua volontà è quella di rimanere con i nerazzurri ancora per molto tempo. Ma l’ultima parola in questo caso spetterà direttamente al club nerazzurro.

🗣️#Marotta: “Non esiste vittoria futura senza solidità finanziaria e non esiste solidità senza un equilibrio nel medio termine per i conti dell’#Inter” pic.twitter.com/0kslxOFK4t — Interlive (@interliveit) June 4, 2024

Mercato Inter: lo United vuole Bastoni

Il nome di Bastoni è in cima alla lista dello United. I Red Devils sarebbero disposti a presentare una offerta importante per provare a strappare il sì dei nerazzurri.

Una questione da tenere sotto osservazione nelle prossime settimane. L’Inter non vorrebbe privarsi del difensore, ma una proposta simile potrebbe cambiare le carte in tavola.