Conferme totali, è fatta: “Ha firmato con l’Inter”

Rivelazione del giornalista Palmeri sulla svolta decisiva dell’affare rinnovo di Barella con l’Inter, manca soltanto l’ufficialità. Promesse rispettate dalla dirigenza prima di Euro 2024

L’unione fa la forza non è soltanto un detto fine a sé stesso ma anche un credo di cui l’Inter è portavoce attiva. Anche nel momento di incertezza strutturale e societaria, quando le redini della gestione di Steven Zhang sono passate da un momento all’altro ad Oaktree.

Molti avevano creduto che il fondo statunitense fosse a Milano soltanto per fare profitto eppure, al contrario, è stata lanciata un’idea collettiva chiara e condivisa all’unanimità. Le due facce della stessa medaglia – ovvero vecchia dirigenza e nuovo CdA – hanno trovato da subito punti d’incontro e le prospettive di crescita sono davvero ampie. Un punto essenziale da cui ripartire affonda nei rinnovi di contratto dei singoli calciatori che, seppure non ancora in scadenza, rappresentano l’ossatura di una squadra vincente alle dipendenze di Simone Inzaghi.

L’Inter a quanto pare non ha voluto attendere il completamento dei giochi europei di Euro 2024 in Germania per chiudere la questione. Ha piuttosto anticipato le mosse con logicità, per non ritrovarsi impregnata di operazioni a ridosso della fase di ritiro pre-campionato. Tutto è pronto per Lautaro Martinez, il quale ha finalmente accettato la proposta dopo una serie interminabile di incontri ravvicinati e discorsi passati; mentre lo stesso Inzaghi attende risvolti utili. Ai due si aggiunge anche Nicolò Barella ma su di lui le carte sarebbe già state legittimate.

Accordo raggiunto con Barella e firma, manca l’ufficialità dell’Inter

Secondo quanto riportato da Tancredi Palmeri sul proprio canale X, a mezzo di un messaggio breve e conciso, Barella “ha firmato il rinnovo di contratto con l’Inter”.

La chiusura sarebbe arrivata dunque nelle scorse ore in sordina e senza affissione di manifesti, almeno non ancora. Nei prossimi giorni è infatti probabile che il club dirami il comunicato ufficiale, lanciando un segnale evidente sull’estrema cura del dettaglio e dell’idea di puntualità che la nuova presidenza di Giuseppe Marotta vuol far proprie.

Barella si lega ulteriormente all’Inter fino al giugno 2029, come anticipato su ‘interlive.it‘ in esclusiva, dietro la percezione di uno stipendio rimpolpato fino a 6,5 milioni di euro stagionali al pari del suo collega di reparto Hakan Calhanoglu. Intanto, il calciatore accelera il proprio programma di recupero in vista della partecipazione al prossimo Europeo in Germania dopo il lieve fastidio muscolare accusato negli scorsi giorni.