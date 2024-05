Inzaghi e Barella, rinnovi prima dell’Europeo | INTERLIVE

In programma un incontro con l’agente del tecnico e con quello della mezz’ala per definire i rispettivi prolungamenti contrattuali. Ecco i dettagli

È durato oltre due ore il primo incontro tra Simone Inzaghi e Oaktree. Un incontro conoscitivo che sembra aver ‘rassicurato’ Inzaghi sulle prospettive del club per l’immediato futuro.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’Inter ripartirà da Simone Inzaghi, l’allenatore che ha regalato la seconda stella con una cavalcata trionfale. Come raccolto da Interlive.it, Marotta e Ausilio intendono chiudere la pratica rinnovo del piacentino prima dell’inizio dell’Europeo.

Previsto a breve un incontro col suo agente Tullio Tinti per definire il nuovo accordo, che probabilmente avrà giugno 2027 come data di scadenza. L’ingaggio di Inzaghi dovrebbe salire a quota 6,5/7 milioni bonus inclusi.

Prima dell’Europeo, la dirigenza vuole completare anche la pratica Barella. Il procuratore della mezz’ala, Alessandro Beltrami, è atteso in sede per definire gli ultimi dettagli. Punto fermo della squadra, il classe ’97 dovrebbe firmare fino a giugno 2029 vedendo salire il suo stipendio a circa 6,5 milioni a stagione, la cifra che attualmente guadagna il calciatore più pagato della rosa, Hakan Calhanoglu. Aspettando Lautaro… Sempre che si trovi una quadra con l’argentino: al momento la distanza è ampia, anzi molto ampia, ma Marotta si è sbilanciato – lo fece in verità pure per Skriniar… – dando addirittura per certo un accordo prima dell’inizio del ritiro.