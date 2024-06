Stop in Nazionale per Frattesi: le ultime dal ritiro dell’Italia

Il centrocampista di attuale proprietà dell’Inter ha avvertito un problema di natura muscolare nel corso dell’ultima seduta di allenamento svolta dalla selezione del Ct Luciano Spalletti

Nuova tegola in arrivo per la Nazionale. Dopo gli infortuni rimediati in precedenza da Acerbi e Scalvini, entrambi costretti a dover rinunciare a Euro 2024, e i recenti problemi muscolari riscontrati prima da Barella e poi da Fagioli, questa volta il selezionatore della Nazionale Italiana di Calcio, Luciano Spalletti, deve fare i conti con la vicenda Frattesi.

Il centrocampista di attuale proprietà dell’Inter, che ha deciso l’amichevole di domenica scorsa contro la Turchia, dopo aver svolto il riscaldamento al fianco dei propri compagni si è poi staccato dal resto del gruppo per un problema di natura fisica. Così facendo, dunque, l’ex Sassuolo non ha potuto prendere parte alla partitella svolta dagli Azzurri. Provato, intanto, Calafiori lì in mezzo al campo, mentre sono attese nuove ed ulteriori ulteriori novità sulle condizioni della forte mezz’ala made in Italy nel corso delle prossime ore.