Spunta un nome sconosciuto: nuovo portiere, l’Inter sta per chiudere

“È un portiere giovane molto forte”: l’agente vede l’Inter e annuncia che l’operazione sta procedendo spedita verso il traguardo

Ci siamo quasi per il vice nonché potenziale erede di Yann Sommer. Abbandonata la pista Bento, la preferita ma raffreddatasi col passare delle settimane a causa delle elevate richieste dell’Athletico Paranaense, i dirigenti dell’Inter si sono gettati a capofitto su altri profili.

A proposito del nuovo portiere, nelle scorse ore è emersa la candidatura di un nome del tutto sconosciuto ai non addetti ai lavori. A partire degli stessi tifosi interisti. Parliamo di Dominik Kotarski, croato classe 2000 che gioca in Grecia, al PAOK Salonnico.

Il suo agente Federico Pastorello lo ha proposto nel summit avvenuto in sede: “È un portiere giovane molto forte”, le sue parole al termine dell’incontro col management nerazzurro. Pastorello dà però scarsissime possibilità al trasferimento di Kotarski alla corte di Inzaghi.

Il motivo è molto semplice, dopo aver mollato Bento la scelta è ricaduta su Josep Martinez del Genoa, con la trattativa sempre più vicina al traguardo. “Kotarski può essere una valida alternativa – ha aggiunto Pastorello – Speriamo quindi che la prima scelta possa naufragare (sorride, ndr), così si possano aprire altri fronti per le seconde scelte”.

Inter, Martinez in arrivo: Satriano nell’operazione col Genoa

Alto un metro e novanta, Kotarski ha un contratto fino a giugno 2028 e una valutazione di circa 10 milioni di euro. La cifra che, grossomodo, dovrebbe spendere l’Inter per chiudere l’operazione Martinez. Un’operazione che può includere una contropartita tecnica, in tal senso il nome più caldo rimane quello di Satriano reduce dalla positiva esperienza in prestito al Brest. L’uruguagio potrebbe essere una pedina di scambio pure per Gudmundsson, la priorità per l’attacco.

Bravo con i piedi, Martinez è stato seguito con grande attenzione per tutto il corso dell’annata. C’è il benestare di Inzaghi al suo arrivo ad Appiano, inizialmente come vice di Sommer.