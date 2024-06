Assalto a Bastoni: contratto a doppia cifra e maxi offerta

Il difensore nerazzurro potrebbe diventare ben presto uno dei più ricercati sul mercato, come già accaduto in passato del resto. Anche questa volta l’assalto può arrivare direttamente dalla Premier

Alessandro Bastoni è riuscito a mettersi in luce anche nella passata stagione come uno dei migliori interpreti a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. A testimoniarlo sono le 37 presenze racimolate soltanto nella scorsa regular season, impreziosite da 1 gol e ben 4 assist, tre di questi messi a registro consecutivamente.

Da anni, l’attuale numero 95 nerazzurro è diventato non soltanto uno dei migliori calciatori attualmente in circolazione in Italia, ma in tutta Europa. Ne è da conferma il grande interesse riposto nell’estate del 2022 da parte del Tottenham nei confronti dello stesso classe ’99, fortemente apprezzato anche da Pep Guardiola, tecnico che ha avuto la possibilità di osservarlo da vicino nella finale di Champions League andata in scena il 10 giugno del 2023, persa sfortunatamente per 1-0 dalla squadra neo Campione d’Italia.

In quella stessa gara, anche Enzo Maresca (neo allenatore del Chelsea e sino a poco tempo fa secondo allenatore dei Citizens) si è reso conto in prima persona delle grandi qualità tecniche possedute dal giovane prodotto del vivaio dell’Atalanta, profilo per cui – nella persona dello stesso tecnico made in Italy – potrebbe farsi ben presto avanti proprio la formazione londinese.

Chelsea, possibile assalto in estate per Bastoni: richiesta Inter sui 60-70 milioni

Nelle settimane scorse il Chelsea ha reso noto l’arrivo di Enzo Maresca sulla propria panchina, tecnico italiano che ovviamente conosce alla perfezione la Serie A e i suoi migliori interpreti. Ciò fa pensare che l’ex allenatore del Leicester possa guardare proprio in terra nostrana per provare a rinforzare la propria squadra.

Di fatto, una delle più grandi necessità dei Blues è quella di chiudere al più presto per un nuovo centrale di difesa bravo nell’impostazione. E’ questa la ragione per cui, dunque, proprio la formazione inglese potrebbe ben presto provare a farsi avanti per Alessandro Bastoni, profilo stimato da diversi anni dal nuovo condottiero del Chelsea. D’altra parte, la volontà del classe ’99 è quella di restare a Milano anche negli anni a venire, luogo in cui l’ex Atalanta si trova benissimo e ha oramai trovato la propria dimensione, oltre che un perfetto equilibrio. Chiaro, però, che i londinesi potrebbero provare a ingolosire il centrale nativo di Casalmaggiore prospettandogli un super contrato a doppia cifra e dalla lunga durata. La richiesta dell’Inter si aggira invece sui 60-70 milioni di euro.