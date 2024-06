Lotito può chiudere subito: Inter, operazione da 12 milioni

Il recente addio di Luis Alberto potrebbe paradossalmente giocare a favore della Lazio, club che può così finire per beffare l’Inter sul mercato

Nei giorni scorsi si è consumato l’addio di Luis Alberto dalla Lazio, centrocampista che dopo aver trascorso otto lunghe stagioni al fianco dei biancocelesti ha deciso di cogliere le proprie valigie dalla Capitale per poi sposare un altro progetto tecnico, quello dell’Al-Duhail in questo caso, club militante in Saudi Pro League.

Pari a 12 milioni di euro l’assegno che la società saudita ha dovuto garantire al presidente Claudio Lotito per l’acquisto dell’ex Malaga, che finirà per percepire d’ora in poi 8 milioni di euro netti a stagione, il doppio rispetto a prima. “S.S. Lazio informa di aver ceduto definitivamente il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel, con effetti dalla stagione sportiva 2024/2025, al club Al-Duhail affiliato alla federazione del Qatar“. Questo, di fatto, il comunicato con cui il club capitolino ha dato nota dell’addio del classe ’92, accostato anche all’Inter nei mesi scorsi.

307, in totale, i gettoni racimolati dal fantasista spagnolo in maglia biancoceleste. 52, invece, i gol realizzati e 79 gli assist forniti all’indirizzo dei propri compagni, che hanno accompagnato il percorso del 31enne nativo di San José del Valle in maglia Lazio. Numeri, questi, che parlano da sé. Il difficile viene ora. La settima forza del campionato di Serie A in formato 2023-24 deve infatti capire chi potrebbe essere il degno erede dell’ex Liverpool. Ecco allora che la formazione che ben presto verrà guidata dal neo tecnico Marco Baroni potrebbe anche finire per pensare a un ex Milan, finito anche sotto la lente d’ingrandimento dei nerazzurri facendo riferimento ai rumors di mercato spuntati fuori in questi ultimi mesi.

Lazio, assalto a Brescianini dopo l’addio di Luis Alberto? Il classe ’00 è stato accostato anche all’Inter

E’ quello di Marco Brescianini il nome a cui la Lazio potrebbe eventualmente finire per pensare in vista della prossima estate, in ottica naturalmente del recentissimo addio di Luis Alberto dalla Capitale.

Il classe ’00 è riuscito a rendersi protagonista di un’ottima stagione nello scorso campionato di Serie A, manifestazione in cui l’ex Milan ha collezionato 36 presenze, 4 gol e 2 assist mettendosi così in luce come uno dei migliori giovani emergenti, peraltro di nazionalità italiana. L’agente del giovane prodotto made in Italy è già alla ricerca di una nuova sistemazione per il proprio assistito dopo la recente retrocessione in Serie B da parte del Frosinone ed ecco che a provare a farsi avanti per l’attuale numero 4 dei gialloblù (valutato sui 12 milioni di euro) potrebbe essere ben presto proprio la Lazio.