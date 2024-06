Pazza idea Dybala: l’Inter fa il ‘due per uno’

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del fantasista argentino, tornato ad essere accostato ai nerazzurri nei giorni scorsi

Paulo Dybala è stato un concreto obiettivo dell’Inter nell’estate del 2022 fino a quando poi i nerazzurri, una volta resisi conto della possibilità di riabbracciare Romelu Lukaku, non hanno deciso di scaricare proprio il classe ’93 di Laguna Larga, rimasto tutt’ora scottato dall’accaduto.

Facendo ora riferimento agli ultimi rumors di mercato spuntati fuori nei giorni scorsi, i nerazzurri sono tornati a pensare alla situazione legata al futuro dell’ex Juventus, in possesso di un accordo valido sino a giugno 2025 con la Roma. Ad aprire le danze è stato infatti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che si è così sbilanciato sul mercato della squadra neo Campione d’Italia: “Quale giocatore vorrei all’Inter? Dybala, ma so che è impossibile”. Dichiarazioni, queste, poi riprese dal giornalista Tancredi Palmeri, che nel suo editoriale per ‘L’Interista’ ha ammesso: “Sembrava una boutade che lascia il tempo che trova. E invece, è il caso di rimanere all’erta. Chissà che La Russa non sapesse qualcosa, o meglio non avesse scambiato due parole con qualcuno che ne sa più di tutti, perché qualcosa c’è“.

Ora, ad essersi esposta su questa stessa situazione, è stata la redazione di ‘Sport Mediaset’, fonte che ha tirato fuori una nuova possibilità, quella che l’Inter possa anche finire per autofinanziarsi (eventualmente) l’affare Dybala attraverso le cessioni dei calciatori Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in uscita anche in virtù dei rispettivi accordi in scadenza tra un anno (oltre che delle scarse garanzie offerte dai due). Urge però più di una semplice precisazione in quanto, ora come ora, l’ipotesi Dybala-Inter s’ha considerarsi una vera e propria suggestione di mercato. Di fatto, non va dimenticato che la clausola da 12 milioni di euro dell’ex Palermo è valida soltanto per l’estero, quella che permette invece ad un qualsiasi club italiano di acquistare la Joya è pari a 20 milioni.