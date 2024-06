Affare chiuso in gran segreto: UFFICIALE, addio all’Inter

Niente da fare per i nerazzurri, una giovane pedina ha infatti deciso di cogliere le proprie valigie da Milano. È già stata resa nota la seguente operazione di mercato, i dettagli

Nei giorni scorsi si è consumata un’altra operazione di mercato in casa nerazzurra, in questo caso in uscita. Di fatto, questa volta è toccato a Beppe Marotta, Piero Ausilio e la restante parte della dirigenza dell’Inter dire addio a una giovane pedina, che non ha mai avuto la possibilità di esordire con la prima squadra di questo stesso sodalizio.

Questo affare ricorda per certi versi quello di Wilfried Gnonto, giovane prodotto del vivaio del club meneghino che nell’estate del 2020 ha deciso di dire addio alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi per provare a trovare fortuna altrove, accasandosi in quel caso allo Zurigo e finendo poi a distanza di sole tre stagioni per sposare un importante progetto tecnico come quello del Leeds, club al quale il classe ’03 è ora legato a mezzo di un nuovo accordo valido sino a giugno 2027. Sostanzialmente, quindi, anche un altro giovane calciatore, sino a poco tempo fa di proprietà dell’Inter, ha deciso di abbracciare lo stesso e identico tipo di scenario di Gnonto. Trattasi in questo caso di Oumar Diallo.

Inter, ufficiale l’addio di Diallo: il canadese passa al LASK Linz a titolo definitivo

E’ cosa ormai fatta l’addio di Oumar Diallo dall’Inter, attaccante di soli diciannove anni che ha deciso di sposare il progetto tecnico del LASK Linz, club militante quest’oggi nella massima divisione austriaca.

Ammontano a 12 le presenze racimolate nella scorsa edizione del campionato Primavera 1 dal giovane classe ’05, in grado di mettere a registro appena 1 assist. Tre, invece, le gare giocate nella scorsa regular season dall’ormai ex attaccante dell’Inter al fianco della Nazionale canadese U20.