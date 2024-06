Ora o mai più: all’Inter come difensore di riserva

L’Inter potrebbe aver bisogno di un difensore di riserva utile per le liste e per far rifiatare Acerbi e de Vrij: la soluzione è in casa

Non si esclude la possibilità che l’Inter possa prendere in considerazione il ritorno in rosa di un promessa delle giovanili nerazzurre. Uno che in questi anni ha faticato e sofferto fra prestiti, infortuni e problemi di adattamento. Il valore tecnico non è mai stato messo in discussione. Dopotutto, se a distanza di sei anni il ragazzo è ancora sotto contratto con l’Inter, la ragione è che la dirigenza (o parte di essa) non ha mai smesso di credere nelle sue qualità.

Per il giovane ormai ventiquattrenne la stagione 2024/25 potrebbe quindi trasformarsi nell’occasione di una vita: dopo i vari pellegrinaggi in serie minori e all’estero, potrebbe essere trattenuto in rosa come difensore di riserva. Tutto, però, dipenderà dalla valutazione che sarà fatta dallo staff medico. Il problema principale del ragazzo, infatti, è rappresentato da un’assurda propensione all’infortunio.

Che sia più fragile o sfortunato Zinho Vanheusden, è difficile dirlo. Di sicuro, il troppo tempo passato in infermeria non solo gli impedito di trovare spazio nell’Inter ma lo ha anche penalizzato in altre esperienze dov’era partito bene, come nel 2020/21 al Genoa e in quest’ultima stagione in Belgio, allo Standard Liegi.

Magari Zihno avrebbe preferito continuare ancora con lo Standard, la squadra del suo cuore, ma il club belga non pagherà all’Inter il riscatto pattuito da 7 milioni, e il prestito terminerà. Vanheusden si è dimostrato un giocatore importante per lo Standard, e quest’anno ha indossato anche la fascia da capitano. Di nuovo, però, ha sofferto di vari infortuni. Ed ecco perché tornerà all’Inter, che dovrà decidere se trattenerlo o girarlo di nuovo in prestito, magari a un club di Serie A.

Zihno Vanheusden: è lui il difensore di riserva già pronto per Inzaghi

Finalmente sembrerebbe arrivato il suo momento per mettersi in mostra in nerazzurro. L’esempio da seguire dovrebbe essere quello di Bisseck. Arrivato come ultima scelta per la difesa, il giovane tedesco si è fatto trovare pronto e ha sfruttato alla grande ogni occasione concessagli. Anche Zihno Vanheusden potrebbe fare lo stesso, come ricambio per Acerbi e de Vrij, i due centrali che per età non possono più garantire a Inzaghi troppe partite all’anno.

Zihno sarebbe utile non solo per allungare la rosa nel reparto difensivo ma anche per occupare lo slot vivaio in Champions. Un difensore centrale più importante verrebbe acquistato dai nerazzurri solo se Stefan de Vrij dovesse lasciare il club, opzione che a oggi sembra improbabile.

Sulla carta, il belga potrebbe svolgere egregiamente il compito da gregario: è ancora giovane ma ha esperienza internazionale, ha qualità e già conosce la serie A. Pure fisicamente, come struttura, non è messo male, l’unico suo punto debole è la fragilità muscolare.

Proprio come nel 2018, lo Standard aveva negoziato un’opzione di acquisto prima di accogliere in prestito Zinho Vanheusden. Ma la situazione finanziaria del belga non è assolutamente la stessa di sei anni fa, ecco perché, seppur a malincuore, lo Standard non riscatterà il ragazzo. L’Inter sceglierà presto cosa farne, visto che è ancora sotto contratto fino al 2026. Verrà nuovamente ceduto in prestito, addirittura ceduto a titolo definitivo a un altro club, usato come pedina di scambio o messo in rosa?

L’annata di Zihno in Belgio

In Belgio non hanno dubbi: Zinho è ancora un ottimo difensore centrale, e infatti quest’anno il ragazzo ha anche riconquistato la maglia della Nazionale. Anche se non ha mantenuto le promesse come potenziale crack è ancora uno dei profili più interessanti della sua generazione.

Zihno arrivò all’Inter nel 2015, dopo essere cresciuto nello Standard. Già nella stagione 2016-17 fu aggregato alla prima squadra nerazzurra (mentre continuava a militare nell’U-19, con cui ha vinto il campionato Primavera). Nel settembre del 2017, il difensore belga si è infortunato al legamento crociato in una partita della UEFA Youth League, ed è stato fermo per quattro mesi.

A fine gennaio 2018, Vanheusden tornato allo Standard Liegi in prestito con diritto di riscatto. E un anno dopo il club belga ha esercitato l’opzione di acquisto versando nelle casse nerazzurre 12,5 milioni di euro. Nel 2021 è però tornato all’Inter, che ha voluto investire 12 milioni circa per riprenderselo. Subito è stato girato in prestito al Genoa, e anche qui si è infortunato a metà stagione.

A fine luglio 2022, Vanheusden è stato ceduto in prestito all’AZ, nei Paesi Bassi, con opzione di riscatto mai esercitata. Per tutto il campionato il ragazzo è stato bloccato da problemi fisici. Nel 2023 è passato di nuovo in prestito allo Standard. E qui ha giocato in tutto 21 partite. L’ultima delle quali dopo uno stop dovuto a un ennesimo infortunio muscolare lo ha portato al traguardo delle 100 presenze con la maglia de Les Rouches.