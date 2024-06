Salta il riscatto e lo compra l’Inter: affare in Serie B

Nerazzurri ancora a caccia dell’erede di Dumfries, che potrebbe arrivare in questo caso direttamente dall’Italia

L’Inter è ancora in cerca dell’ideale successore di Denzel Dumfries, laterale che dirà addio nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva complice naturalmente l’accordo che lo lega alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi sino a giugno 2025.

Quelli di Aaron Wan-Bissaka e Michael Kayode i principali nomi che sono finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra per quella stessa zona di campo, anche se in realtà è finita per essere presa in considerazione negli scorsi mesi (seppur in maniera timida) anche la candidatura di Emil Holm, calciatore atterrato a Bergamo soltanto nella passata estate e che facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato non verrà riscattato dall’Atalanta. Così facendo, dunque, a provare a premere sull’acceleratore per lo svedese potrebbe essere proprio il club di Viale della Liberazione.

Holm, l’Atalanta ha deciso: niente riscatto. Si riapre la pista Inter?

L’Atalanta ha deciso di non riscattare Emil Holm. A riferirlo è la redazione di ‘Calciomercato.it‘, fonte che fa sapere che il club bergamasco non verserà nelle casse dello Spezia gli 8,5 milioni di euro pattuiti nella passata estate per la riconferma del giovane classe ’00.

Così facendo, dunque, il laterale svedese rientrerà ben presto in Liguria, ma soltanto in via temporanea. E’ l’Inter, a questo punto, uno di quei club che potrebbe provare a prendere a cuore la situazione dell’ex Goteborg, visti anche gli ottimi rapporti che vi sono tra la società di Viale della Liberazione e i bianconeri, riusciti a loro volta a ottenere la salvezza nell’ultimo turno valevole per il campionato di Serie B. Ammontano a 32 i gettoni raccolti nella passata stagione da Holm, in grado di mettere a referto anche 1 gol e 4 assist.