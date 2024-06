Assalto da 20 milioni: via libera Juve e l’Inter chiude

Il mercato di Inter e Juventus è sempre più intrecciato. I nerazzurri potrebbero a breve chiudere una operazione grazie ai bianconeri

Le strade di Inter e Juventus potrebbero incrociarsi più volte in questo calciomercato. Come detto nei giorni scorsi, le due squadre hanno alcuni obiettivi in comune e, quindi, ci attendiamo diversi duelli nelle prossime settimane. Ma tra bianconeri e nerazzurri non dovrebbero essere solo duelli.

Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe dare una mano molto importante all’Inter per definire una operazione. Giuntoli nelle prossime ore si appresta a chiudere un colpo per i bianconeri e questo dovrebbe dare il via ai nerazzurri di arrivare alla fumata bianca in un’altra trattativa. Un aiuto involontario da parte della Juve accolto volentieri da Marotta. Infatti si tratta di un affare destinato a sbloccare il calciomercato dei campioni d’Italia.

Calciomercato Inter: si sblocca un’operazione, merito della Juventus

Come ormai ben sappiamo, il calciomercato in entrata dell’Inter è strettamente collegato alle uscite e la Juventus è pronta a dare una mano molto importante ai nerazzurri. I bianconeri, infatti, sono al lavoro per definire una operazione in entrata e questa potrebbe sbloccare una uscita nel club campione d’Italia.

Entrando nei dettagli, la Juventus nelle prossime ore punta a chiudere l’arrivo a Torino di Douglas Luiz dall’Aston Villa. Al club inglese andranno i cartellini di McKennie e Iling-Junior oltre che 20 milioni di euro. Soldi che la squadra di Birmingham potrebbe utilizzare per strappare Dumfries all’Inter. L’olandese interessa molto ai Villans ed ora sembrano davvero esserci le condizioni per sferrare l’affondo decisivo con i nerazzurri.

Vedremo nei prossimi giorni se sarà realmente così, ma l’Aston Villa è la squadra che fino a questo momento si è mossa concretamente per capire la fattibilità dell’operazione Dumfries (sempre in scadenza nel 2025). E la cessione di Douglas Luiz potrebbe portare nelle casse del club inglese la cifra giusta per avere il sì dell’Inter e piazzare il colpo.

Mercato Inter: Aston Villa in vantaggio nella corsa per Dumfries

Dumfries non ha mai nascosto la sua volontà di andare a giocare in Premier League e attualmente l’Aston Villa sembra essere ampiamente in vantaggio. La squadra di Birmingham è da tempo sulle tracce dell’olandese e nei prossimi giorni potrebbe affondare il colpo per chiudere la trattativa.

L’operazione dovrebbe essere definita intorno ai 20 milioni di euro. Cifra che l’Inter potrebbe immediatamente utilizzare per dare ad Inzaghi la tanto attesa seconda punta.