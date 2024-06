“Più di 100 milioni per Barella”: sostituto choc per l’Inter

L’Europeo ha riacceso i riflettori su Nicolò Barella: si parla di un’offerta da oltre 100 milioni e di un sostituto già scelto

Barella ha appena rinnovato con l’Inter, e menomale… giacché, se così non fosse stato, dopo la sua prestazione contro l’Albania a Euro24, non è difficile immaginare quante ipotesi fantasiose e previsioni nefaste avremmo dovuto subire da parte di giornali, programmi sportivi e blog dedicati al calcio. Il rinnovo tutela dal rischio ma non salva del tutto. Di fatti, c’è chi ci prova lo stesso, ipotizzando assalti organizzati, mega offerte da parte di top-club e trattative segrete per cedere il centrocampista sardo prima della fine della competizione europea.

In Spagna, per esempio, Marca ha esplicitamente consigliato Nicolò Barella al Real Madrid per il dopo-Modric. Nulla di eclatante, dopotutto. Gli spagnoli, che hanno apprezzato il golazo del centrocampista e il suo gioco “totale”, si sono limitati ad analizzare il gioco del sardo e a immaginarselo al servizio di Ancelotti nel Real Madrid.

Per Marca, uno come Barella va lodato a prescindere. Per l’impegno costante, per la classe con cui gioca, e per come anche contro l’Albania ha saputo portare a termine compiti di difesa e di attacco, dominando in mezzo al campo e offrendo diverse soluzioni nella costruzione sugli esterni o sulla trequarti. “Siamo di fronte a un centrocampista di altissimo profilo“, si legge sulla pagina sportiva iberica, “di un’altra pasta. Uno dei migliori d’Europa“.

Marca promuove Barella e Telelombardia ci ricama su

Certo, la suggestione ha senso. Luka Modric, prima o poi, dovrà smettere (a settembre compirà trentanove anni), e Tony Kroos se n’è già andato. Di conseguenza, Ancelotti dovrà inventarsi qualcosa di nuova a centrocampo. Anche se non sembra troppo preoccupato, il tecnico italiano avrà bisogno di un’alternativa valida lì in mezzo, di un giocatore che combini qualità e quantità, con personalità e visione di gioco. Che Ancelotti gradirebbe mettere le mani sull’interno nerazzurro non è affatto un mistero.

A tal proposito, a Telelombardia, nelle scorse ore, hanno rilanciato l’idea di un possibile assalto del Real per il giocatore. Durante il programma Qui Studio A Voi Studio, Fabio Ravezzani ha voluto analizzare la situazione contrattuale di Barella all’Inter, dopodiché ha voluto che gli ospiti commentassero la suggestione espressa da Marca di un possibile interesse da parte del Real.

Per gli esperti di Telelombardia, il commento di Marca su Barella non andrebbe letto come un semplice consiglio al Real Madrid per individuare un sostituto per Modric o Kroos… Ascoltando la trasmissione è parso quasi che si stesse ragionando di una trattativa già impostata. Ma è davvero così?

Barella al Real per 100 milioni e sostituto dalla Juve

Carlo Ancelotti avrebbe chiesto a Perez di trovare un giocatore per sostituire degnamente Tony Kroos. Lo stesso centrocampista tedesco ha indicato direttamente quello che, a suo giudizio, dovrebbe essere il suo erede, cedendo la maglia numero 8 a Federico Valverde. Ma secondo Telelombardia Florentino Perez, nonostante il maxi investimento in termini di ingaggio per assicurarsi Mbappé, sarebbe pronto a non badare a spese per accontentare don Carlo.

Per portare Barella a Madrid, il presidente del Blancos sarebbe, sempre secondo gli opinionisti di Qui Studio A Voi Studio, disposto a tentare l’Inter con un assegno superiore ai 100 milioni di euro. Basterebbe una simile cifra per convincere il presidente Marotta e Oaktree a privarsi di un giocatore importante come Barella?

All’Inter non esistono incedibili, e Marotta lo ha ribadito più volte. Pensare però che Perez possa essere disposto a una simile spesa suona poco verosimile. Ma Leonardo Martinelli di Telelombardia crede nello scenario della cessione di Barella a 100 milioni tanto da immaginare anche quale potrebbe essere il suo sostituto. Per Ravezzani & Co. il club nerazzurro sarebbe pronto a completare il proprio centrocampo con l’acquisto a zero di Adrien Rabiot, che non ha ancora rinnovato con la Juve.