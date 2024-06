Addio Inter, ceduto alla Fiorentina: indennizzo da 5 milioni

Nuovo affare in difesa in arrivo in casa Viola, la formazione di Palladino è pronta a soffiare il calciatore ai nerazzurri. Ecco di chi si tratta

Proprio come le altre big del campionato di Serie A, anche la Fiorentina è pronta ad apportare qualche cambiamento al proprio pacchetto difensivo. L’intenzione del presidente Rocco Commisso è infatti quella di mettere nelle mani del nuovo allenatore Raffaele Palladino un altro centrale di difesa forte fisicamente e abile nell’anticipo.

Sostanzialmente, la formazione toscana non sembra voler privarsi di importanti pedine come Milenkovic, Ranieri e Martinez Quarta (che ha da poco esteso la durata del proprio accordo sino a giugno 2028), ma soltanto regalare un nuovo rinforzo difensivo al proprio tecnico, che ha già dimostrato nella sua esperienza biennale trascorsa al fianco del Monza di saper impostare sia una difesa a tre che a quattro. E’ quello di Nicolas Valentini, a tal proposito, il nome finito questa volta sul taccuino della dirigenza viola, profilo in verità monitorato già nel recente passato sia dall’Inter che dalla Lazio. Intanto, è la Fiorentina il club che appare ora in pole nella corsa per il giovane classe ’01 di attuale proprietà del Boca Juniors, finito fuori rosa nei mesi scorsi dopo aver detto no al prolungamento di contratto col club sudamericano.

La Fiorentina piomba su Nicolas Valentini: 5 milioni e si chiude, la pista Inter è totalmente congelata

L’ottava forza dello scorso campionato di Serie A si è inserita di prepotenza nella corsa per Nicolas Valentini. A riferirlo è ‘Il Corriere dello Sport’, fonte secondo cui proprio la formazione viola vuole provare ad assicurarsi il prima possibile i diritti sulle prestazioni sportive del giovane prodotto del vivaio del Boca Juniors.

Di 4-5 milioni di euro il mini indennizzo che domanda il club sudamericano per la cessione del proprio numero 15, proprio in virtù dell’accordo che lega il centrale classe ’01 a questo stesso sodalizio fino al 31 dicembre 2024. Ammontano a 9 i gettoni raccolti in stagione dal centrale argentino, in grado di mettere a registro anche 1 rete. Vero, anche l’Inter era finita nei mesi scorsi per prendere a cuore la candidatura di Valentini per la propria difesa. In verità, però, resta Alessandro Buongiorno il sogno per la retroguardia dei nerazzurri, profilo per cui c’è ora il Napoli in prima fila, sodalizio che a sua volta ha già riposto un’offerta da 40 milioni di euro sul tavolo del Torino.