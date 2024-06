6 milioni e addio all’Inter: nuovo affare col Monza

Nerazzurri e brianzoli potrebbero ben presto finire per imbastire una nuova operazione di mercato, a chiudere questa volta il colpo possono essere proprio i biancorossi

La formazione di Alessandro Nesta, tecnico approdato ufficialmente nelle settimane scorse sulla panchina brianzola, è alla ricerca di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Una delle tante priorità in casa Monza è infatti quella di chiudere il prima possibile per un nuovo centravanti.

A pesare è, per l’appunto, la scadenza del prestito di Lorenzo Colombo, centravanti di attuale proprietà del Milan atteso nuovamente nel centro sportivo dei rossoneri a partire da inizio luglio, tutto questo dopo aver messo a registro nella passata stagione 4 gol e 1 assist con indosso la maglia biancorossa. Quel che resta da capire ora è chi deciderà di ingaggiare il sodalizio lombardo al posto del giovane prodotto del vivaio del Diavolo. A tal proposito, occhio perché a tendersi la mano l’un l’altro potrebbero essere in questo caso proprio il Monza e l’Inter, club che dal canto proprio è alla ricerca di una nuova e definitiva sistemazione per Martin Satriano, centravanti legato alla società di Viale della Liberazione da un accordo valido sino a giugno 2025.

Monza, idea Satriano per l’attacco? L’uruguagio è in uscita dall’Inter

E’ quello di Martin Satriano il nome a cui potrebbe finire per pensare il Monza per il proprio attacco, profilo chiamato all’addio da Milano.

Di fatto, il centravanti uruguagio (che in passato ha raccolto soltanto 4 presenze con indosso la maglia della prima squadra dell’Inter) finirà per porgere ben presto in maniera definitiva i propri saluti alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi, complice naturalmente l’accordo che lo lega a questo stesso sodalizio per un solo altro anno. Di 5-6 milioni di euro la valutazione che ne fa il club meneghino del giovane classe ’01, dettosi tutt’altro che contrariato a un eventuale ritorno in maglia Brest.

Ammontano a 36 le presenze racimolate nella passata stagione dall’ex Empoli, 33 di queste nel campionato di Ligue 1. Sei, invece, i gol realizzati nella scorsa regular season dalla prima punta sudamericana, in grado di servire anche quattro assist. A facilitare il tutto, nel caso, potrebbero essere gli splendidi rapporti che intercorrono tra le dirigenze di Inter e Monza, società che hanno già avuto modo di sottoscrivere diversi affari di mercato in questi ultimi tempi, l’ultimo quello di Valentin Carboni, atterrato in Brianza tramite la formula del prestito secco.