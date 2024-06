Provocazione choc all’Atalanta: “Koopmeiners o Ederson in cambio”

I bergamaschi hanno posto in cima alla lista delle proprie preferenze il nome di un giovane di attuale proprietà dell’Inter, spunta intanto un nuovo scenario a sorpresa in vista dell’estate

Nonostante il recente riscatto di Charles De Ketelaere dal Milan, l’Atalanta ha in mente di regalare qualche altro rinforzo offensivo al proprio tecnico Gian Piero Gasperini. Di fatto, proprio la Dea, ha messo per inciso sul proprio taccuino il nome di Nicolo Zaniolo. E non solo in realtà.

A tal proposito, infatti, l’idea dei bergamaschi è quella di provare ad accogliere alla propria corte in estate Valentin Carboni, convocato dal Ct Lionel Scaloni per la Copa America e nome che ormai vanta una certa appetibilità sia in Italia che in tutta Europa. Del resto, anche due come Lionel Messi e Lautaro Martinez hanno recentemente speso grandi parole sul conto del giovane fantasista argentino classe ’05, corteggiato anche dai neo Campioni d’Europa.

Di 30 milioni di euro la valutazione che ne fa la società di Viale della Liberazione del proprio gioiellino, club che se fosse per noi di Interlive.it dovrebbe finire per rispondere all’Atalanta con una sorta di provocazione: “Volete Carboni? Dateci Koopmeiners in cambio o in alternativa Ederson”.

Proprio questi due calciatori di attuale proprietà della Dea, intanto, viaggiano sempre più spediti verso l’addio in estate. Tante, tantissime le squadre militanti quest’oggi nel campionato di Premier League che hanno, ormai da tempo a dire il vero, indirizzato il proprio sguardo verso il fantasista olandese e il centrocampista brasiliano.

Nel frattempo, è la Juventus la formazione che ha già raggiunto un accordo verbale per il trasferimento in bianconero dell’ex AZ Alkmaar a partire da quest’estate. Quel che manca, invece, è soltanto l’intesa tra le due società di Serie A, classificatesi rispettivamente al terzo e al quarto posto nello scorso campionato.