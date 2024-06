Cancelo-Inter, ci provano davvero: le cifre dell’affare

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del laterale portoghese, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Barcellona

Manchester City e Barcellona hanno raggiunto nella scorsa estate un accordo per il trasferimento di Joao Cancelo, che è atterrato con la formula del prestito secco in Catalogna.

Ammontano a 42 le presenze raccolte nella scorsa regular season dal laterale portoghese, 32 di queste racimolate soltanto nel campionato di Liga. 4 i gol e 5 gli assist messi invece a referto dal classe ’94, vecchia conoscenza del calcio italiano avendo indossato le maglie di Inter e Juventus. Il 30enne nativo di Barreiro ha un accordo che lo lega ai Citizens sino a giugno 2027, ma ciò nonostante la volontà della formazione inglese è quella di liberarsi a titolo definitivo del Campione d’Europa, proprio in virtù dei pessimi rapporti che vi sono tra l’ex Bayern Monaco e il tecnico Pep Guardiola.

A tal proposito, la volontà dei blaugrana è quella di trattenere Joao Cancelo alla propria corte anche in futuro, fermo restando che al giorno d’oggi resta alquanto complicato questo scenario di mercato. A pesare è infatti la precaria situazione economica con cui sta continuando a convivere il Barça, sodalizio che dovrà versare una cifra compresa tra i 20-25 milioni di euro nelle casse del Manchester City per l’acquisto a titolo definitivo del terzino lusitano, somma di denaro ora non alla portata dei catalani.

Così facendo, dunque, in caso di mancato riscatto di marca catalana Cancelo potrebbe anche finire per essere proposto all’Inter, sodalizio che d’altra parte non potrebbe far altro che chiudere le porte difronte a questa eventuale proposta, non tanto per via della richiesta dei Citizens lato economico, quanto per il fatto che il club di Viale della Liberazione non è ancora riuscito a disfarsi di Denzel Dumfries, senza poi dimenticare l’esorbitante stipendio del giovane prodotto del vivaio del Benfica.