UFFICIALE: cessione da 25 milioni. Li usano per pagare Lookman

Vicinissima la cessione a 25 milioni. Per l’Inter potrebbe complicarsi la trattativa per Lookman anche se il giocatore ha già deciso

Mentre la squadra ha cominciato la preparazione pre campionato a Appiano Gentile, i tifosi dell’Inter sono in trepidante attesa di novità sulla trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman a indossare un’altra maglia nerazzurra in Serie A.

Da due settimane ormai il nome dell’attaccante dell’Atalanta è entrato prepotentemente nell’attualità del mercato dell’Inter, dominandola totalmente. Tutto ciò che succede oltre Lookman, sia in entrata che in uscita, sembra non interessare ai tifosi nerazzurri. Da oggi inizia una settimana che può dare una svolta alla trattativa.

Dopo l’offerta iniziale di 40 milioni dalla quale l’Inter non sembrava disposta a muoversi, nei prossimi giorni potrebbe esserci un rilancio dei nerazzurri quantomeno per provare ad avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dell’Atalanta che ha già rispedito al mittente anche la proposta di un prestito con obbligo di riscatto. Se l’Inter vuole Lookman deve … comprarlo e alle condizioni dell’Atalanta già contattata, peraltro, da un altro club interessato eccome al nigeriano.

25 milioni dalla cessione, ecco il budget per Lookman

La compagine in questione è l’Atletico Madrid. A riguardo, è arrivata un’importante novità dalla Spagna. Per far spazio a Lookman, i Colchoneros stanno per cedere l’esterno destro brasiliano Samuel Lino al Flamengo. L’affare, ormai prossimo all’ufficialità, come confermato anche da Fabrizio Romano, si sta per chiudere a 22 milioni più bonus (in totale 25) con il calciatore pronto a firmare un contratto da 5 milioni a stagione.

Un mercato super quello del Flamengo che ha già acquistato Danilo, Jorginho, Emerson Royal e Saul Niguez, quest’ultimo preso subito dopo la rescissione proprio con l’Atletico Madrid. Ora, sta per arrivare anche Samuel Lino che ha deciso di tornare in patria a 26 anni dopo le esperienze con Gil Vicente, Atletico e Valencia (cui è stato girato in prestito proprio dai Colchoneros). Atletico Madrid che aveva pagato Lino 6.5 milioni e si appresta ora a iscrivere una corposa plusvalenza che equivale, peraltro, alla metà del budget per poter arrivare ai 50 milioni chiesti dall’Atalanta per Lookman.

Simeone non ha dubbi. E’ Lookman che vuole per rinforzare l’attacco e chiudere alla grande un mercato che ha già portato al Wanda Metropolitano Hancko, Pubill, Lenglet, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Alex Baena e Matteo Ruggeri. Con l’acquisto di quest’ultimo, l’Atletico ha aperto un dialogo con l’Atalanta che ora può essere ripreso per Lookman. A quanto pare però, se il club bergamasco è disposto a valutare altre offerte non lo è altrettanto il diretto interessato. Lookman ha infatti scelto l’Inter, ha già l’accordo contrattuale con i nerazzurri e forzerà fino all’ultimo per raggiungere Milano. Ci riuscirà ? Presto lo sapremo.