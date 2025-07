Affare storico col Barcellona: annuncio social, che goduria per i tifosi dell’Inter

Il ricordo dell’operazione che ha portato l’Inter sul tetto d’Europa da parte di uno dei suoi vecchi protagonisti indiscussi, Materazzi se la ride

L’Inter ha vinto tanto negli ultimi anni, a cavallo fra le ere Conte-Inzaghi. Merito affinamenti tattici, lucidità mentale sul campo e strategie di mercato oculate da parte della dirigenza.

Quel che invece ha preceduto i due Scudetti e due Champions League sfiorate sul finale è stata una parentesi meno felice. Fatta di incertezze, cambi di gestione repentini e scarsi risultati.

Un paradosso per quanti speravano che l’Inter del Triplete di José Mourinho potesse ripetersi ancora, magari sotto la guida di un allenatore differente.

Eppure ciò che non ha funzionato nello scorso decennio non cancella un’impresa storica, compiuta anche grazie ad un calciatore che fino a pochi mesi prima faceva parte di tutt’altra realtà.

Parliamo di Samuel Eto’o, fuoriclasse del Barcellona giunto a Milano nell’estate del 2009 all’interno di un affare di altrettanto grande importanza storica.

Eto’o ricorda il trasferimento all’Inter e menziona Ibra: tifosi scatenati e Materazzi ridacchia

Nella circostanza, l’Inter incassò 50 milioni di euro per la vendita di Zlatan Ibrahimovic, ricevendo in cambio anche il cartellino del camerunense, oggi Presidente della Federazione calcistica del proprio Paese.

Eto’o ricorda ancora tutto con nostalgia, ma anche parecchio entusiasmo.

“Sono trascorsi 16 anni”, si legge all’interno del post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Con chiaro riferimento, in via scherzosa, proprio al collega di reparto svedese che passò ai blaugrana e perse nella semifinale di Champions proprio contro la sua ex squadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuel Eto’o (@samueletoo)

Anche i tifosi hanno apprezzato il momento amarcord, facendo riaffiorare alla mente ricordi preziosi dell’annata di un’Inter invincibile. E fra i parecchi commenti sopraggiunti al di sotto del post è risaltato quello di Marco Materazzi, suo ex compagno di squadra e di mille battaglie, che con il suo solito sarcasmo ha lanciato una frecciata ad Ibrahimovic. Chissà come sarebbe andata se.