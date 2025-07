Asllani ceduto in Serie A per 15 milioni: già scelto l’erede

Il centrocampista è fuori dai piani di Chivu e del club nerazzurro: ecco il possibile sostituto

Come si dice, gli amici veri si vedono nel momento del bisogno. Quello dell’Inter è fare cassa, liberarsi dei cosiddetti esuberi: tra questi vi è Asllani, coi nerazzurri che considerano definitivamente chiuso il suo ciclo ad Appiano.

L’italo-albanese ha registrato la decisione del club, ma allo stesso tempo ha espresso la volontà di restare in Italia: non a caso ha respinto le avances del Betis e di altre società straniere. Vuole continuare a giocare in Serie A, dove è sbocciato fallendo poi l’esplosione ai massimi livelli.

Asllani dovrà fare uno se non due o tre passi indietro, ovvero salutare un grande club come l’Inter per passare in una squadra di medio cabotaggio. Bologna e Fiorentina sono qualcosa in più, ma al momento non hanno compiuto passi concreti per il suo cartellino, valutato tra i 15 e i 20 milioni.

Marotta e Ausilio puntano a disfarsene a titolo definitivo, e a quanto pare ci sono riusciti. Secondo Ciro Venerato, infatti, “l’Inter lo ha promesso e ceduto al Sassuolo per 15 milioni di euro”. Dicevamo in principio degli amici, ecco Carnevali e il Sassuolo in soccorso dell’amico Marotta.

“Asslani ceduto al Sassuolo, ma lui tentenna”

Il problema adesso è convincere Asllani ad accettare la destinazione, ossia il trasferimento in una squadra neopromossa che avrà, come massimo obiettivo, il raggiungimento della salvezza. “Il tentennamento del centrocampista – ha aggiunto Venerato nel suo intervento alla ‘Domenica Sportiva’ – può creare dei problemi“.

99 presenze, 4 gol e 5 assist: questo il bottino di Asllani in tre anni di Inter, con la quale ha vinto 4 titoli tra cui uno Scudetto nella stagione 2024/2025. E perso 2 finali di Champions…

Frendrup per sostituire Asllani: il prezzo di 20 milioni può scendere

Chi al posto di Asllani? Chivu vorrebbe un calciatore più muscolare, un giocatore sostanzialmente più adatto a un centrocampo a 4: stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rilanciato il nome di Frendrup, in grado andare ad aggredire l’avversario lungo tutto la linea mediana

Il 24enne danese costa sui 20 milioni, ma gli ottimi rapporti col Genoa possono consentire all’Inter di strappare uno sconto e condizioni favorevoli.

Dei liguri piace tanto anche Koni De Winter, considerato un braccetto di destra e quindi pista concretizzabile soltanto con l’uscita di uno tra Pavard e Bisseck.

Per il ruolo di centrale il prescelto resta Leoni del Parma, dove per la ‘rosea’ milita il piano B a Frendrup: parliamo del 23enne Keita, un altro dei ‘fedelissimi’ di Chivu nella sua breve esperienza in Emilia.