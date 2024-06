Frattesi, cifre altissime: via libera Inter alla Roma

Nuovo scenario a sorpresa per il mercato in entrata del club capitolino, mostratosi fortemente interessato all’acquisto di Frattesi nelle settimane scorse

E’ quello di Davide Frattesi il profilo espressamente richiesto da Daniele De Rossi alla dirigenza della Roma. L’attuale tecnico dei giallorossi nutre infatti un forte debole calcistico nei confronti dell’ex Sassuolo, accasatosi all’Inter nella scorsa estate per un’operazione dal costo complessivo di 38 milioni di euro, tanto da non essersi neppure nascosto nel corso di una recente conferenza stampa.

“Abbiamo già perso Frattesi e non mi va ancora giù” – aveva detto l’ex allenatore della Spal non molto tempo fa. Il reale desiderio nutrito dal club capitolino è dunque quello di provare a chiudere per il classe ’99, che ha concluso la scorsa stagione con 8 reti e 7 assist, senza neppure trovare tantissimo spazio dinanzi a sè, complici naturalmente le grandi prestazioni offerte sul campo da Nicolo Barella ed Henrikh Mkhitaryan.

Certo, a complicare le cose è però l’esorbitante valore raggiunto dall’ex Monza ed Empoli, che non lascerà Milano per meno di 50 milioni di euro. Così facendo, dunque, la Roma non può far altro che migrare altrove. Di fatto, un’ipotesi di cui tener conto è quella che la sesta forza dello scorso campionato di Serie A possa anche finire per mettere gli occhi su un vecchio, ma pur sempre attuale, pallino della dirigenza nerazzurra, quale Khephren Thuram.

Roma, possibile tentativo in arrivo per Khephren Thuram? Inter, a rischio l’affare a zero nel 2025

La formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Daniele De Rossi, visto e considerato le zero possibilità di chiusura che vi sono per Davide Frattesi, potrebbe anche finire per provare a farsi ben presto avanti per Khephren Thuram, centrocampista di attuale proprietà del Nizza e niente meno che fratello minore di Marcus, attuale numero 9 dell’Inter.

Il giovane classe ’01 ha un accordo che lo lega alla formazione francese sino a giugno 2025. E’ questo, di fatto, il motivo per cui la Juventus e la squadra neo Campione d’Italia hanno incominciato a seguire già da più di un anno il prodotto del vivaio del Monaco, monitorato in verità anche dal Milan. Difficile dire quale futuro attende la stellina francese, profilo per cui la squadra di Simone Inzaghi spera in realtà di poter chiudere a costo zero tra un anno. Chiaro, però, che in quel caso Khephren Thuram dovrebbe finire per trascorrere un’altra stagione nel campionato di Ligue 1.