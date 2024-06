Inter, mazzata Carboni: tifosi nerazzurri senza parole

Non si placano le indiscrezioni sul futuro del talento argentino di proprietà dell’Inter: tifosi perplessi dopo l’ultimo rumor

Taremi, Gudmundsson, Martinez, e perfino la suggestiva idea di un cavallo di ritorno, quello del portoghese Joao Cancelo, già visto in nerazzurro nella stagione (2017/18), che sancì il raggiungimento del quarto posto in campionato, l’ultimo utile per partecipare alla Champions League del prossimo anno.

Tradizionalmente molto attivo già prima dello start ufficiale delle contrattazioni estive, il mercato in entrata dell’Inter già fa sognare i tifosi. Messo in cascina, con un dominio a tratti imbarazzante, il ventesimo scudetto, il club nerazzurro ha archiviato la scorsa stagione con una sola grande amarezza: quella legata alla beffarda eliminazione subita agli ottavi di Champions per mano dell’Atletico Madrid.

Anche durante, e dopo, il cambio della guardia in seno alla proprietà della società, Marotta e soci hanno proseguito nella loro opera di rafforzamento della rosa in vista di una rinnovata competitività in campo europeo. Non bisogna poi dimenticare che nel prossimo giugno scatterà il Mondiale per club, la nuova e prestigiosa kermesse che vedrà anche la partecipazione della Beneamata.

Come sempre fatto negli ultimi anni, la dirigenza è impegnata anche sul fronte delle cessioni, talvolta eccellenti, necessarie per accumulare un tesoretto da reinvestire su nuovi acquisti. Le partenze di Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Marcelo Brozovic, Andre Onana ed altri sono state magari dolorose, ma a conti fatti hanno consentito al club meneghino di crescere a livello tecnico senza gravare sul bilancio.

Ecco che allora, in vista dell’imminente nuova stagione, si parla di Denzel Dumfries e di Marko Arnautovic come possibili pedine sacrificabili nell’ottica appena esposta. A questa già prestigiosa lista, si è aggiunto anche il nome di Valentin Carboni, il gioiello argentino che nell’ultimo campionato ha brillato in prestito con la maglia del Monza.

Marotta ci pensa: Carboni possibile partente spiazza i tifosi

19 anni, talento da vendere e dei margini di miglioramento ancora sconfinati. Tutto questo è il giocatore argentino, che ha strappato la convocazione per la sua prima Copa America con la ‘Selecciòn‘ albiceleste. Reduce da una stagione in cui, sebbene a sprazzi, ha mostrato parte degli incredibili colpi a disposizione nel suo repertorio, Carboni il 1 luglio rientrerà virtualmente ad Appiano Gentile.

Non presente fisicamente a causa dei suoi impegni Oltreoceano con Messi e gli altri, il mancino nativo di Buenos Aires potrebbe essere il nuovo pezzo pregiato da sacrificare per poi operare con maggior tranquillità sul fronte delle entrate.

Marotta è chiamato a prendere una decisione tra le più difficili degli ultimi anni: cedere il gioiello a titolo definitivo – per poi magari mangiarsi le mani – o dirottarlo in prestito – magari oneroso, a quel punto – rinunciando però ad un sicuro introito derivante da una vendita a peso d’oro?

Le indiscrezioni degli ultimi giorni parlano di un possibile orientamento del dirigente verso la prima opzione, con conseguente sgomento tra i sostenitori nerazzurri. Carboni potrebbe essere la stella dell’Inter del futuro, un futuro nemmeno troppo lontano considerando i progressi del calciatore. Vale davvero la pena rinunciarvi?