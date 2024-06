Torna all’Inter dopo sei anni, affare da capogiro

Pista di mercato più che interessante per i nerazzurri, che potrebbero riabbracciare il big a sei anni di distanza dall’ultima volta

Il suo palmarès è di quelli da capogiro. Tralasciando gli innumerevoli trofei vinti, la scheda del calciatore recita, parlando dei club a cui ha prestato il suo talento: Valencia, Juventus, Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona. E ovviamente Inter.



Un’avventura, quella sui campi di Appiano Gentile, durata solo una stagione, ma molto proficua dal punto di vista dei traguardi raggiunti dalla squadra. Il suo contributo fu infatti determinante per la conquista del quarto posto, l’ultimo utile per accedere alla Champions League. Era la stagione 2017/18, la prima del biennio Spalletti, quella della vittoria-thrilling all’Olimpico contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato.

Arrivato in prestito alla corte del tecnico toscano via Valencia, il portoghese non fu riscattato a causa dell’elevato costo del suo cartellino. La Juve, che aveva apprezzato le qualità del calciatore, lo acquistò dal club iberico per oltre 40 milioni di euro. La successiva parabola dell’allora 24enne portò lo stesso presso le società più blasonate d’Europa, peregrinando da un club all’altro. Ora, dopo una controversa esperienza in Catalogna, il nazionale potrebbe far ritorno in Italia.

Inter, a volte ritornano: super colpo sulla fascia

Sulle tracce del forte laterale – capace indifferentemente di giocare sia come esterno basso in una difesa a quattro, che come ala in un 4-3-3 – potrebbe esserci l’Inter. Il club nerazzurro sta infatti valutando attentamente la situazione di Denzel Dumfries, corteggiato dai club di Premier da ormai un anno.

Indicato come pedina sacrificabile nell’ottica di accumulare un tesoretto utile a fare un buon mercato in entrata, l’olandese potrebbe salutare la truppa. Anche perché il suo contratto in scadenza nel 2025 non è ancora oggetto di rinnovo. Perso, già lo scorso anno, Raoul Bellanova – che nel frattempo si è costruito la sua ottima vetrina a Torino – Marotta potrebbe guardare a casa Laporta, o forse sarebbe meglio dire a casa Manchesteer City, per il prestigioso sostituto dell’ex PSV.

Contratto in scadenza a giugno 2027, ancora di proprietà dei Citizens, Joao Cancelo ha vissuto una stagione a due facce in quel di Barcellona. Devastante e decisivo nel girone d’andata, distratto e inconcludente nella seconda metà dell’anno. Tornato alla base dopo il prestito, il calciatore sa di non poter pretendere troppo spazio nell’undici di Pep Guardiola.

Qualora l’Inter dovesse concretizzare la cessione di Dumfries, il suo profilo potrebbe essere tra i più indicati per non perdere nulla – anzi – in termini di spinta sulla corsia di destra. Quello che potrebbe frenare Marotta è l’esoso ingaggio del lusitano (circa 12 milioni), strappato ai britannici dopo l’ultimo rinnovo datato ormai febbraio 2022.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI