Mazzata tremenda sui diritti tv, cambia tutto: tifosi in rivolta

Importante novità, non propriamente positiva, sul tema dei diritti TV: per i sostenitori dell’Inter è uno shock

Dopo aver letteralmente dominato il campionato 2023/24 – conquistando con largo anticipo il ventesimo scudetto, quello della seconda ‘stella’ – ed esser entrata dunque in pompa magna nel novero delle squadre che parteciperanno alla nuova Champions League 2024/25, l’Inter si prepara ad affrontare una stagione che la vedrà impegnata anche nella nuova kermesse chiamata ‘Mondiale per club‘.

Saranno dunque tanti, tantissimi, gli impegni extra nazionali della compagine meneghina, intenzionata – dopo l’eliminazione beffa subita per mano dell’Atletico Madrid nella scorsa edizione della Champions – a ripetere il cammino fatto due anni. Quello che consentì alla banda Inzaghi di andarsi a giocare il titolo di Campione d’Europa nella poi sfortunata finale di Istanbul.

In previsione del prossimo anno, i sempre appassionati tifosi della Beneamata già stanno pianificando i loro weekend, nonché le serate infrasettimanali, per non perdersi nemmeno una partita della loro squadra del cuore. Negli ultimi giorni sono però emerse delle indiscrezioni che potrebbero rovinare i piani dei sostenitori dell’Inter. Una decisione che penalizza non solo loro, ma anche i tifosi delle altre squadre italiane impegnate in Champions League.

Batosta per i tifosi nerazzurri: Inter non visibile in ‘chiaro’

La nuova kermesse continentale, che a partire dal prossimo anno prevede la partecipazione di 36 (non più 32) squadre impegnate i in un girone unico e non più suddivise in 8 gruppi, sarà infatti visibile solo a pagamento. L’emittente satellitare Sky Sport, che ha acquisito in esclusiva i diritti della manifestazione, non ha raggiunto ancora alcun accordo per consentire la diffusione in chiaro di almeno un match a settimana di un club italiano impegnato in Champions.

TV8, il canale accessibile dal digitale terrestre di Sky, non trasmetterà in chiaro alcun incontro né dell’Inter né di alcun altro sodalizio italiano iscritto alla manifestazione. Come riferito sia da ‘Il Sole 24 Ore‘ che da ‘Calcio e Finanza‘ infatti, Sky ha deciso di trasmettere sul suo canale terrestre solo ‘la migliore tra le sfide che vedono coinvolte le formazioni straniere per ogni turno della competizione il martedì o il mercoledì‘.

Insomma, l’unico modo per vedere gratuitamente Lautaro e compagni confrontarsi sul campo contro le migliori formazioni del Vecchio Continente sarà dunque quello di essere abbonato a Sky Sport o Now Tv.

La decisione ha di fatto provocato una sorta di rivolta tra il tifo organizzato e non delle varie compagini italiane impegnate in Europa. A dispetto di presunti dialoghi in corso con AGCOM per rendere visibili a tutti gli ‘eventi sportivi di interesse nazionale‘ – anche i match di Jannik Sinner nei tornei dello Slam rientrerebbero in questa categoria, ma limitatamente, come per il calcio, alle sole finali e non ai turni precedenti – i tifosi incassano una nuova beffa.