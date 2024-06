La UEFA lo spedisce in Premier: 40 milioni, addio Inter

Il grande affare di mercato, bloccato nei giorni scorsi da uno dei massimi organi europei, rischia di giocare seriamente a sfavore del club meneghino. I dettagli

Nei giorni scorsi la UEFA ha bloccato una grande operazione di mercato, che avrebbe coinvolto in quel caso Jean-Clair Todibo, difensore centrale di attuale proprietà del Nizza che ha messo piede nel campionato di Ligue 1 nell’estate del 2020.

Il classe ’94 ha sfornato grandi prestazioni nel corso della passata stagione attirando così il più vivo interesse del Manchester United, club che era pronto a riporre 40 milioni di euro sul tavolo della formazione francese pur di appropriarsi del cartellino dell’ex Barcellona e Benfica. Ciò non sarà possibile, proprio in virtù del fatto che le due società in questione (che hanno come loro proprietario il gruppo INEOS) parteciperanno entrambe alla prossima edizione di Europa League. E’ questa, dunque, la ragione per cui i Red Devils finiranno ben presto per migrare altrove, ponendo magari sul proprio taccuino il nome di un centrale difensivo di attuale proprietà dell’Inter.

Manchester United costretto a dire addio a Todibo, spunta l’idea Pavard per la difesa?

Una delle priorità del Manchester United è quella di chiudere il prima possibile per un nuovo difensore centrale, a maggior ragione dopo che l’obiettivo Todibo è oramai sfumato.

A tal proposito, proprio i Red Devils potrebbero anche finire per provare a farsi avanti tra sole poche settimane per Benjamin Pavard, profilo particolarmente stimato dal tecnico Erik ten Hag che in verità piaceva in maniera concreta a questa stessa formazione già nel corso della passata estate. Di 40 milioni di euro la valutazione che ne fa l’Inter del proprio numero 28, somma di denaro più che alla portata degli inglesi. Naturalmente, i tifosi interisti sperano che nulla di tutto ciò accada.