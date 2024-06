L’Inter piazza il colpo a centrocampo: ha firmato un triennale

Ufficializzata una nuova operazione in entrata in casa nerazzurra, ecco di chi si tratta

L’Inter ha messo a segno un nuovo colpo di mercato con vista sulla prossima stagione. La volontà del club di Viale della Liberazione è infatti quella di non farsi trovare impreparato su alcun tipo di fronte. Una politica, questa, applicata in verità dai nerazzurri per qualsiasi tipo di formazione, a cominciare per l’appunto dalla prima squadra, proclamatasi Campione d’Italia al termine della scorsa regular season.

Non per nulla, con mesi e mesi d’anticipo, la dirigenza meneghina era già riuscita a prenotare due importanti operazioni in entrata come quelle riconducibili ai nomi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, attesi entrambi a Milano a inizio luglio. Non solo, perché eccezion fatta per questi due profili, l’intera famiglia nerazzurra ha già accolto alla propria corte una nuova calciatrice per la selezione femminile.

Inter Women, ufficiale l’acquisto di Detruyer: contratto fino al 2027

Nuovo colpo in entrata per l’Inter femminile. Trattasi in questo caso di Marie Detruyer, centrocampista di nazionalità belga che ha siglato col club di Viale della Liberazione un accordo valido fino al 2027 e dunque dalla durata di tre anni.

A darne nota è stata la stessa società meneghina, che ha ufficializzato la medesima operazione di mercato rilasciando sul proprio sito di riferimento un comunicato il cui testo recita: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Marie Detruyer. La centrocampista belga classe 2004 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027”.