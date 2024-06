Tornado in casa Inter, un top nerazzurro alla Juve: cosa sta succedendo

In mezzo a tante trattative in entrata, Beppe Marotta fa i conti col mal di pancia del nazionale: spunta la clamorosa pista Juventus

Mentre i tifosi dell’Inter sono ancora inebriati dalla grande gioia rappresentata dalla trionfale conquista dello scudetto – il ventesimo dei nerazzurri, che hanno staccato i cugini cittadini nel computo totale della storia della Serie A – dirigenza ed allenatore sono alacremente impegnati nella costruzione di una rosa che possa essere sempre più competitiva.

Giova ricordare, a tal proposito, che nella stagione prossima ventura l’Inter sarà impegnata non solo nella difesa del titolo in campionato, ma anche nella Supercoppa Italiana – con la medesima formula della semifinale e finale già sperimentata lo scorso anno – nonché nella nuova Champions League col formato allargato, e infine, nel neonato Mondiale per Club, che prenderà il via il 15 giugno del 2025.

Vien da sé che mai come in questo periodo storico, la rosa del club meneghino necessiti di nuova linfa, e di un parco giocatori più ampio del solito. Le competizioni sono diverse e tutte difficili: ci sarà spazio per tutti. O per scelta tecnica o per necessità, considerando che i big dovranno rifiatare più spesso del solito.

Chi, a dispetto delle considerazioni testé fatte, ha però paura di restare ancora ai margini, disputando un numero di gare inferiori al suo status, è uno dei nuovi acquisti della passata stagione. Un nazionale azzurro, strappato alla concorrenza di Milan, Juve e Roma, che attraverso il suo procuratore Giuseppe Riso si è confrontato con Piero Ausilio sulle prospettive per il prossimo anno.

Frattesi insoddisfatto, la Juve sogna il grande scippo

Chiuso, nella sua prima stagione in nerazzurro, da tre mostri sacri come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan – e con un certo Zielinski, neo arrivato, che scalpita – Davide Frattesi riflette sul suo futuro. Non è escluso che, un po’ per volontà del centrocampista, un po’ per il solito sacrificio tecnico che ogni estate l’Inter compie, l’ex Sassuolo e Roma possa essere ceduto.

In un sondaggio lanciato da Calciomercato.it sul proprio canale Telegram, i tifosi di tutta Italia si sono espressi su quale possa essere la destinazione più probabile – o semplicemente la migliore in base alle esigenze dell’eventuale club acquirente – per il nazionale azzurro.

Il 39% ha risposto ‘Juve’, scatenando da subito le ipotesi più disparate sulla possibile offerta che Cristiano Giuntoli potrebbe sottoporre a Marotta per una trattativa che avrebbe del clamoroso. Staccato, nemmeno di tanto, c’è comunque sempre il Milan, col 30% delle preferenze. Più indietro ecco Roma (19%) e Napoli (12%). Ma è chiaro che il rumor, sebbene solo di opinione, che vedrebbe Frattesi in bianconero ha già spaventato buona parte della piazza meneghina…