Il ritorno di Kovacic: clamoroso affare col City

Piero Ausilio potrebbe essere suggestionato dall’ipotesi di un ritorno di Kovacic: ecco l’affare a sorpresa col City

Ora l’Inter guarda di nuovo a Khephren Thuram, ma non smette di considerare, almeno con la coda dell’occhio, la possibilità di un ritorno all’ovile di un campione a metà: un talento che in nerazzurro, a inizio carriera, non è riuscito ad esprimersi come avrebbe dovuto e potuto. Ausilio è però sempre stato un fan di Mateo Kovacic, e in questi anni ha più volte considerato l’idea di riportarlo a Milano.

L’ipotesi di un ritorno di Kovacic potrebbe essere presa in considerazione come mossa disperata qualora Hakan Calhanoglu dovesse spingere per uscire o se dal Bayern Monaco dovesse davvero arrivare l’offerta considerevole che in tanti stanno evocando (60-70 milioni). La scelta migliore, per la nuova proprietà dell’Inter, è ovviamente quella di incassare. Ma per Inzaghi sarebbe meglio riuscire a trattenere Calhanoglu.

Le intenzioni della dirigenza nerazzurra sono più oscure. Marotta, per esempio, potrebbe essere ancora in dubbio sul da farsi. Anche perché, qualora non si dovesse riuscire nell’intento di trattenere il turco, bisognerebbe trovare al più presto un buon regista.

Secondo Il Giorno, il sogno di Ausilio sarebbe quello di rendere possibile, magari a costi sostenibili, un ritorno di Kovacic. Ma va subito detto che, a oggi, è quasi impossibile pensare di strappare il croato al City (solo l’anno scorso i Citizen hanno investito quasi 40 milioni per prenderlo). Anche qualora gli inglesi dovessero aprire al prestito, c’è da tener conto dell’ostacolo enorme rappresentato dall’ingaggio…

Kovacic, da parte sua, avrebbe di certo piacere a tornare in Italia: è sempre stato molto legato all’Inter e sarebbe anche contento di poter giocare in un club con meno concorrenza per un posto da titolare. I colori nerazzurri gli sono cari, e non a caso ne ha parlato anche alla vigilia di Croazia-Italia: “Forse sono arrivato troppo presto in Italia… Ma ho vissuto davvero degli anni molto belli a Milano, è stato un piacere giocare nell’Inter“, ha detto a Sky.

Secondo la stampa tedesca, l’Inter sarebbe disposta a cedere il centrocampista turco per la giusta cifra e il diretto interessato sarebbe interessato a discutere di un trasferimento a Monaco di Baviera. Per i tedeschi, insomma, il vero problema sarebbe la scarsa convinzione dello stesso Bayern Monaco. I bavaresi considererebbero infatti Calha come una mera alternativa a Joao Palhinha. C’è però da considerare che i due sono giocatori molto diversi per caratteristiche, e che l’arrivo dell’uno, soldi permettendo, non escluderebbe a priori l’arrivo dell’altro.

A ogni modo, l’Inter starebbe già pensando a come reagire. I segnali da viale della Liberazione lasciano ipotizzare che la speranza sia che non arrivi alcuna offerta ufficiale per il turco. Anche perché le alternative gradite a Inzaghi scarseggiano. Khephren Thuram è un mediano forte che però non ha la visione di gioco o la fantasia di Calha: è un centrocampista fisico, tutto muscoli, scatti e centimetri. Un mastino, dotato anche di discreta tecnica. Cioè uno che potrebbe essere molto utile in fase difensiva.

Kovacic sa giocare anche in regia, anche se non è il ruolo in cui dà il meglio di sé. Il croato è una mezzala tecnica, un calciatore molto rapido con il pallone tra i piedi e bravino nel recuperare palloni.

Appare quindi complicato che Inzaghi possa vederlo come un potenziale titolare: il tecnico punta sull’uso di un regista puro, di un geometra con velleità da architetto, uno che sappia badare al sodo ma anche dirigere e illuminare i compagni nelle trame più articolate o complicate. Va da sé che giocatori di qualità come Kovacic e Khephren Thuram sarebbero sicuramente utilissimi nell’ottica di un’intera stagione, con due competizioni importanti da giocare (Champions allargata e Mondiale per Club), ma sostanzialmente inadeguati a sostituire il turco.

Tocca ad Asllani?

Asllani spera da tempo di poter compiere il definitivo salto di qualità e sa che per farlo ha bisogno di essere messo alla prova, di maturare sul campo. Simone Inzaghi, finora, lo ha trattato come un bambino fragile da mettere dentro solo in situazioni protette. Partite poco importanti, finali di gara, situazioni disperate…

Con l’Europeo Kristjan Asllani sta facendo di tutto per mettersi in mostra. E l’interesse del Bayern Monaco per Calhanoglu coinvolge indirettamente anche il suo futuro. Di fatto, è il sostituto naturale del turco. Uno che dopo due anni di apprendistato dovrebbe dimostrare di poter reggere la pressione. In questi anni ha imparato a impostare da Brozovic e a dipendere con più tenacia proprio da Calhanoglu, ma non ha mai dimostrato completa affidabilità.

Inzaghi forse non lo crede ancora all’altezza per ruolo da playmaker moderno che sa far tutto prendendosi tutte le responsabilità e correndo per 90′. Il mister ha torto? Kovacic sarebbe meglio?