L’Inter accelera: Correa-Carboni, doppia cessione allo stesso club

Intensificati i contatti per portare a termine l’operazione con l’Inter. Il classe 2003 verso un nuovo prestito, ecco le ultimissime

Non solo Arnautovic, in attacco l’Inter vuole liberarsi a tutti i costi anche se non soprattutto di Joaquin Correa. L’argentino è di ritorno in nerazzurro dopo che il Marsiglia ha deciso di non esercitare l’opzione d’acquisto. Del resto la stagione del ‘Tucu’ è stata un totale disastro, complici alcuni guai fisici che non rappresentano certo una novità nella sua carriera.

Esisteva anche un obbligo, legato alla qualificazione diretta in Champions dei transalpini. Ma in campionato sono arrivati addirittura ottavi, mentre in Europa League sono stati surclassati in semifinale dall’Atalanta.

L’Inter sapeva da mesi che Correa sarebbe tornato a Milano, ecco perché è sempre da diversi mesi che lavora a una sua cessione a titolo definitivo. L’unica formula possibile, considerato che il contratto dell’ex Lazio scade a giugno 2025. Difficile piazzarlo in Italia, il suo ingaggio è sui 6 milioni lordi, per cui a Marotta e Ausilio non resta che sperare in Turchia e Arabia.

Per la verità negli ultimi giorni ha ripreso corpo pure la pista Argentina, con il River Plate che – a detta de ‘La Gazzetta dello Sport’ – ha di nuovo intensificato i contatti per il classe ’94. Da capire la disponibilità economica dei ‘Millonarios’, con l’Inter comunque aperta anche a una minusvalenza pur di liberarsi di Correa.

Per il River potrebbe essere il secondo affare con i nerazzurri in questa sessione di calciomercato. Il primo è vicinissimo e ha come protagonista Franco Carboni, fratello maggiore di Valentin. Il terzino classe 2003 dovrebbe traslocare a Buenos Aires in prestito.