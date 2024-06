Via dall’Inter per trasferirsi al Milan, cambia maglia per 23 milioni!

Uno dei giocatori dell’Inter già candidati all’addio potrebbe cambiare sponda: affare da 23 milioni per le casse nerazzurre

Due anni fa furono Romelu Lukaku ed Achraf Hakimi. Lo scorso anno Marcelo Brozovic ed Andre Onana, sul quale Marotta fece registrare una plusvalenza da record, avendo venduto il camerunese per oltre 50 milioni dopo che lo stesso era arrivato gratis nella precedente estate.

Insomma, se è vero che l’Inter compra – non si contano nemmeno più i capolavori a ‘zero’ e non solo di Marotta – è altrettanto vero che vende: operazioni che magari sul momento lasciano un po’ di amaro in bocca ai tifosi, ma che sono (state) assolutamente necessarie a dare respiro alle casse societarie senza per questo indebolire la rosa. Già perché poi il famoso ‘tesoretto’ viene sempre reinvestito, sebbene in parte.

Già accreditato di poter essere uno dei due sacrifici tecnici dell’estate 2023, Denzel Dumfries è rimasto in nerazzurro fondamentalmente perché il Manchester United ha affondato il colpo su Onana con un’offerta davvero irrinunciabile.

Corteggiato costantemente dai club di Premier League, e con un accordo in scadenza a giugno 2025 che non è stato ancora rinnovato, l’olandese sembra destinato all’addio. Ovviamente il valore di mercato risente della vicinanza della deadline contrattuale: se un anno fa, di questi tempi, Marotta poteva chiedere – come ha fatto – anche 60 milioni, oggi l’ex PSV potrebbe andar via per 25. E il prezzo continuerà presumibilmente a scendere.

La ‘vendetta’ del Milan: parte l’assalto a Dumfries

Dopo esser stata beffata dai nerazzurri nell’estate del 2019 su Stefano Sensi, lo scorso anno su Marcus Thuram e Davide Frattesi, e nella scorsa primavera – già prima della fine della stagione l’Inter aveva perfezionato l’arrivo a costo zero dell’attaccante – su Mehdi Taremi, la dirigenza del Milan prepara la sua vendetta.

Il club rossonero è alla ricerca di un laterale destro che possa fare indifferentemente sia la fase difensiva che quella offensiva: un giocatore di gamba, uno di quelli apprezzati dal neo tecnico Paulo Fonseca. L’identikit risponde perfettamente al profilo di Dumfries.

La trattativa non è delle più semplici perché ovviamente l’Inter sarà presumibilmente alquanto restia a cedere un calciatore di sicuro affidamento (ma non indispensabile, come praticamente nessuno in rosa a parte Lautaro e Barella) ad una rivale diretta per lo scudetto. Oltre che concorrente cittadina per una supremazia che, proprio grazie allo scorso campionato, ha visto l’Inter sopravanzare il club di Via Aldo Rossi nel numero di scudetti vinti in Serie A.

Dumfries (il cui agente presto incontrerà l’Inter) al Milan potrebbe essere molto più che una semplice suggestione di mercato: per una cifra intorno ai 23 milioni l’olandese potrebbe restare a Milano ma cambiando sponda. Non certo il primo, e nemmeno l’ultimo, a compiere una scelta del genere.