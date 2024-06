Assalto rossonero: dall’Inter al Milan, si può chiudere in poche ore

Il Milan prepara l’assalto al giocatore. L’obiettivo è quello di chiudere nel giro di poco tempo, tutti i dettagli

La storia del calciomercato è caratterizzata da trasferimenti tra squadre rivali e anche in questa sessione ci attendiamo dei colpi destinati a far infuriare i tifosi. E già nelle prossime ore potrebbe essere un colpo sicuramente particolare. Il Milan, infatti, vorrebbe chiudere nel giro di poco tempo con un calciatore che ha indossato nella sua carriera la maglia dei cugini dell’Inter.

Il giocatore piace molto ai rossoneri e si sta lavorando per cercare di definire il tutto in tempi brevi così da anticipare la concorrenza e regalare il rinforzo al tecnico. Un acquisto molto importante per le ambizioni del Milan. Naturalmente fino a quando non c’è la tanto attesa fumata bianca tutto può ancora succedere, ma le intenzioni della società sono molto chiare e presto dovrebbe arrivare l’annuncio di un colpo da 90.

Calciomercato Milan: chiusura vicina, arriva l’ex Inter

Per il Milan questa sessione di calciomercato sarà molto impegnativa. L’arrivo di Fonseca in panchina porterà i rossoneri ad una mini-rivoluzione per provare a rendere ancora più competitiva la squadra. Ma non è assolutamente finito qui. La creazione dell’Under 23 costringerà la dirigenza a individuare i rinforzi giusti da dare a Bonera. L’obiettivo è sicuramente quello di far crescere i giovani (Camarda e Bartesaghi in primis ndr), ma nella rosa ci saranno giocatori che conoscono molto bene anche la Serie C e un girone molto complicato come quello del Sud.

E tra gli obiettivi dei rossoneri per la propria Under 23 ci sarebbe Andrea Adorante. Il bomber, cresciuto nell’Inter, la scorsa stagione ha realizzato 20 gol con le maglie di Triestina e Juve Stabia. Ma, soprattutto, ha contribuito alla promozione in Serie B proprio dei campani con prestazioni di alto livello. Ora, secondo quanto riferito da ‘Il Piccolo’, il Milan vorrebbe strapparlo alla squadra di Castellammare di Stabia, proprietaria del cartellino, e regalarlo a Bonera per formare una coppia d’attacco assolutamente temibile con Camarda.

Per il classe 2000 un’occasione importante per provare a rilanciare la sua carriera dopo un periodo non facile. Di lui si parlava molto bene ai tempi dell’Inter. Poi qualche infortunio e prestazioni non all’altezza lo hanno costretto a ripartire dal basso. La scorsa stagione con la Juve Stabia, che lo vorrebbe confermare in Serie B dopo il riscatto, il ritorno a certi livelli. E ora la chance Milan per dimostrare il suo valore e magari farsi notare anche da Fonseca.