Contratto pronto col Milan: addio Inter, chiudono a zero

Depay più vicino alla causa rossonera come alternativa a Zirkzee e nulla di più dai contatti con l’Inter, ecco cosa sta succedendo fra le parti sul mercato

Continuano a prendere forma i movimenti di mercato dell’Inter nella fase d’avviamento della sessione estiva, fra rinnovi di contratto e puntellamenti in organico. Come noto, fra le priorità dell’ambiente nerazzurro vi sono almeno un altro paio di colpi ad hoc con predilezione verso portiere e attaccante; mentre gli altri ruoli dovrebbero andar già bene così per Simone Inzaghi.

Da Josep Martinez ad Albert Gudmundsson passando per altri nomi senza nulla togliere a Joshua Zirkzee che tuttavia resta un pallino del Milan, orfano di Olivier Giroud ed invischiato nelle tante voci che allontanano Rafael Leao dalla causa rossonera. Il centravanti olandese del Bologna non rientra comunque nella lista dei nomi su cui Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero intenzione di investire al momento, ma la trattativa per il passaggio al Milan è ancora arenata in un punto di stallo a causa delle elevate richieste sulle commissioni da corrispondere all’entourage.

Premesso che nulla è ancora deciso e l’operazione potrebbe sbloccarsi al raggiungimento di determinate condizioni vantaggiose, l’attenzione del Milan è ricaduta nelle ultime ore addosso ad un altro grande nome in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Trattasi di Memphis Depay, fresco d’annuncio dell’addio ai ‘Colchoneros’ e pronto per una nuova avventura altrove. Magari lontano dalla Spagna.

Depay più vicino al Milan come alternativa a Zirkzee, l’Inter resta defilata

Il connazionale di Zirkzee potrebbe dunque insidiarlo nella caccia ad un posto da titolare nell’eventuale tridente offensivo rossonero e l’idea di metterlo sotto contratto sta prendendo sempre più piede nell’ambiente, a detta di ‘calciomercato.it‘. Sempre che le sue richieste non sforino certi limiti salariali decisamente essenziali per la salute delle casse rossonere.

Questa mossa, in caso di andata a buon fine, metterebbe in archivio i contatti avuti fra l’Inter e l’avvocato dello stesso Depay negli scorsi giorni – come riportato da ‘interlive.it‘ – come soluzione alternativa all’ingaggio di Gudmundsson. Per i nerazzurri non si tratterebbe comunque della fine del mondo perché, come detto, le priorità restano altre. Certo Depay sarebbe un buon affare per i costi contenuti e per le grandi qualità di cui dispone, ma è anche vero che un centravanti del suo calibro pretenderebbe spazio a sufficienza per mettersi in mostra. Proprio quel che in diverse circostanze è mancato nella sua ultima stagione madrilena.