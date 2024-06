Dal Real Madrid all’Inter a zero: cambia tutto, ora è UFFICIALE

Il tecnico Carlo Ancelotti dice addio a un suo fedelissimo a titolo prettamente gratuito, ecco di chi si tratta

Il club attualmente presieduto da Florentino Perez perde un pezzo della propria storia, del resto come già accaduto nella passata estate con Karim Benzema e ora con Toni Kroos, che ha deciso di dare il proprio addio non soltanto al Real Madrid ma addirittura al calcio giocato.

Il forte centrocampista tedesco ha infatti deciso di appendere le scarpette al chiodo al termine di Euro 2024, competizione a cui sta partecipando anche un altro grande del calcio europeo. Il nome è quello di Nacho Fernandez, storica bandiera e oramai ex Capitano dei Blancos che dopo aver indossato letteralmente per una vita intera la casacca delle Merengues ha deciso di dire addio a questa stessa società per intraprendere una nuova avventura.

Il classe ’90 era stato vicinissimo a lasciare la Spagna già nella scorsa estate, periodo in cui fu ad un passo dall’accasarsi all’Inter, ma alla fine l’ormai ex numero 4 della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Carlo Ancelotti decise di estendere la durata del proprio accordo col Real Madrid per un’altra stagione. Così non è stato invece a distanza di un anno, visto e considerato che Nacho ha deciso di lasciare il campionato di Liga per trasferirsi in un’altra competizione, che non è la Serie A bensì la Saudi Pro League.

Il Real Madrid dice addio a Nacho, altro che Inter: l’Al Qadsiah è pronto ad accogliere il centrale spagnolo

“Il Real Madrid CF comunica che il nostro capitano Nacho Fernandez ha deciso di chiudere la carriera da giocatore del Real Madrid. Il Real Madrid vuole esprimere tutta la sua gratitudine e il suo affetto a Nacho, una delle grandi leggende del nostro club”.

E’ questo ciò che recita inizialmente il lungo comunicato diramato dai Blancos sul proprio sito ufficiale, inerente naturalmente all’addio di Nacho Fernandez, che ha deciso di sposare il progetto tecnico dell’Al-Qadsiah a partire già da quest’estate. Confermati, dunque, i rumors di mercato spuntati fuori nelle scorse settimane, senza dimenticare che il classe ’90 (giunto ormai alla scadenza del proprio accordo con le Merengues) era finito per essere accostato da punto e accapo anche all’Inter di Simone Inzaghi.