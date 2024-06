Fumata bianca arrivata: affare chiuso, l’Inter lo ha ceduto

I nerazzurri hanno portato a termine una nuova operazione di mercato in uscita, è tutto fatto per il ritorno del bomber in Serie A

Saranno Mehdi Taremi e Piotr Zieliski i primi rinforzi estivi dell’Inter. A partire da inizio luglio, il centravanti iraniano si accaserà infatti ai nerazzurri a costo zero a mezzo di un biennale con opzione sui 3 milioni di euro netti a stagione. Stesso e identico tipo di discorso anche per il forte centrocampista polacco, che si unirà al club di Viale della Liberazione grazie a un accordo triennale con opzione sui 5-5,5 milioni all’anno, diventando a quel punto uno dei più pagati dell’intera rosa.

La volontà della squadra neo Campione d’Italia è però quella di disfarsi anche di determinate pedine che ora come ora non hanno alcuna possibilità di ritagliarsi il proprio spazio all’interno della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, volendo anche in via temporanea. E’ il caso di Sebastiano Esposito, giovane centravanti nato a Castellammare di Stabia e cresciuto nel vivaio dell’Inter che dopo aver fatto fronte a innumerevoli prestiti in passato è pronto a cogliere per l’ennesima volta le proprie valigie da Milano, anche se non ancora in via definitiva.

Inter, tutto definito con l’Empoli per l’arrivo di Esposito: operazione in prestito con diritto

Sebastiano Esposito diventerà a breve un nuovo calciatore dell’Empoli. E’ tutto pronto per l’approdo del giovane centravanti classe ’02 in Toscana.

Il giovane prodotto del vivaio nerazzurro si accaserà infatti alla formazione su cui siede attualmente in panchina il neo tecnico Roberto D’Aversa tramite la formula del prestito con diritto di riscatto. Sarà però necessario concludere ancor prima il rinnovo di contratto con l’Inter, visto e considerato che l’ex Basilea e Anderlecht, tra le tante, è legato ai nerazzurri a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2025. Così facendo, dunque, l’attaccante made in Italy avrà finalmente l’opportunità di tornare a vestire la maglia di un club di Serie A.

Nei dialoghi interfacciati tra Inter ed Empoli si era discusso a lungo anche della situazione di Filip Stankovic, giovane estremo difensore che proprio come Esposito ha trascorso la scorsa stagione in forza alla Sampdoria tramite la formula del prestito e pedina il cui futuro resta ancora del tutto da decifrare. Ammontano a 6, per il resto, i gol realizzati nella passata annata dal futuro attaccante dei toscani, in grado di servire altrettanti assist al cospetto della squadra su cui siede attualmente in panchina il tecnico Andrea Pirlo.