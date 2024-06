Il bomber sta per sbarcare a Milano: “Ho accettato subito l’Inter”

Con l’Inter ha firmato un contratto biennale. La sua intenzione è quella di prendere il numero 99: “Il mio modello è Ronaldo Nazario”

“Chi gioca nell’Inter deve essere un calciatore di altissimo livello. In questa squadra devi puntare ad essere un top player”. Pensieri e parole del nuovo colpo a zero dell’Inter. Un rinforzo di spessore internazionale che potrebbe rivelarsi preziosissimo nella prossima stagione della squadra di Inzaghi, chiamata a difendere il tricolore e ad andare avanti il più possibile in Champions anche per riscattare la cocente eliminazione agli ottavi contro l’Atletico Madrid.

Col senno del prima e non del poi, Mehdi Taremi rappresenta un acquisto importante da parte di Marotta e Ausilio. L’ennesimo degli ultimi anni, l’ennesimo a zero visto che i dirigenti di viale della Liberazione hanno approfittato del fatto che fosse in scadenza col Porto facendogli firmare un contratto biennale da 3-3,5 milioni di euro a stagione con opzione per una ulteriore stagione.

Taremi dovrebbe rinunciare a qualche giorno di vacanza per presentarsi prima del previsto alla corte di Inzaghi. “Ho avuto un breve colloquio con lui – ha svelato il bomber iraniano, come riporta il giornalista iraniano Hatam Shiralizadehsta – Inzaghi ha una buona opinione di me e lavorare all’Inter sarà emozionante. Certe offerte non si possono rifiutare, quella dell’Inter l’ho accettata subito”.

“Non ho mai preso in considerazione altre proposte, vedi quella dell’Al Hilal – ha sottolineato Taremi – Cerco sempre opportunità di crescita e di unirmi alle squadre più forti. Diversi club in Europa hanno espresso interesse, però nessuno di loro ha inviato un’offerta ufficiale. Prima di arrivare all’Inter, ho ricevuto offerte da 3-4 club in Inghilterra, da 2-3 club in Italia e da uno dei top club in Spagna”.

Taremi sarà in Italia tra un paio di settimane e la sua intenzione è quella di prendere il numero 99: “Se fosse libero… Il miglior giocatore della storia? Ronaldo Nazario. È lui il mio modello”. Taremi lascia il Porto dopo quattro stagioni e aver realizzato 91 gol e 56 assist.

Inter, doppio colpo a zero: Taremi e Zielinski

Piotr Zielinski come Mehdi Taremi. È il polacco in scadenza col Napoli l’altro affare a zero messo a segno – ormai nei mesi scorsi – dal management interista. Anche lui ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto con l’Inter.

Il classe ’94 si è legato al club ora di Oaktree con un contratto di tre anni più opzione per un quarto. Il suo stipendio dovrebbe aggirarsi sui 4-4,5 milioni netti a stagione.