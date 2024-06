Martinez all’Inter entro il weekend: i dettagli dell’affare col Genoa

L’operazione tra Inter e Genoa per il portiere spagnolo Martinez dovrebbe chiudersi senza contropartite tecniche

Josep Martinez è vicinissimo all’Inter. Come riporta ‘Calciomercato.it’, il club nerazzurro ha riallacciato i contatti col Genoa dopo il rallentamento dei giorni scorsi, successivo all’affondo del Venezia su Oristanio.

Oristanio preferirebbe trasferirsi in Laguna, dove avrebbe la possibilità di giocare con maggiore regolarità. Il Genoa è comunque ancora interessato alla mezz’ala tornata dal prestito al Cagliari, tuttavia il suo nome – a meno di nuovi colpi di scena – non entrerà nell’operazione per il portiere spagnolo. Un’operazione che dovrebbe andare in porto senza contropartite tecniche, con l’ultima proposta interista che sarebbe di complessivi 15 milioni: 13 di parte fissa, più 2 di bonus.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Martinez sarà un nuovo calciatore nerazzurro entro la fine di questa settimana. Tramontata la pista Bento, prioritaria fino ad alcune settimane fa, Ausilio e soci hanno virato sul ventiseienne di Alzira, monitorato tutta la scorsa stagione e promosso pure da Inzaghi. Per lui è pronto un contratto di cinque anni e il ruolo di vice Sommer, in attesa di raccoglierne l’eredità.